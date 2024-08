Bárbara y Francisco culminan su ardiente cita con una pasional noche debajo de las sábanas: "Hazme cosquillas"

A su vez, lanzaba una confesión un tanto presuntuosa: "En la cama soy una persona que, por mi fortaleza física, era capaz de estar días y noches y empalmar con el trabajo... haciendo el amor". Y no tardaba en mostrar una de esas clases que él imparte y a lo que él se dedica en el hotel de 'First Dates Hotel', con DJ incluido. "No hay ninguno que sea mejor 'empotrador' que yo en todo el hotel, seguro", asegura.

Al otro lado está Bárbara, de 36 años y cubana. Reside en Valencia y tiene una enorme carisma, además de ser "un poco teatrera y peliculera". Nada más entrar al hotel, desvelaba que es aquella mujer que le dijo a Zaplana -cuando este se dirigía a los juzgados- que hiciera la cola. Un vídeo que se hizo muy viral: "A mí no me importa la política, pero sí los políticos porque tienen mucha plata", bromeaba, para posteriormente confesar que estaba muy nerviosa.

Una vez ya con Carlos Sobera, Bárbara aseguraba que quiere enamorarse de verdad. "Este corazón no es que tenga un candado, está frío frío", añadía. Francisco, por su parte, acudía a la cita vestido de gala y muy seguro de sí mismo. La primera impresión no podía ir mejor: "¡Vaya pivonazo! He visto una tía guapa no, lo siguiente. Un cañón".