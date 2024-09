El 'youtuber' Paul Harrell anuncia su muerte con un desgarrador vídeo: "Si estás viendo esto, estoy muerto"

" Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Incluso cuando me diagnosticaron, esperaba que estuviéramos aquí al menos dos o tres años más, pero resultaron ser solo unos pocos meses más. Me disculpo por eso. Me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos ", señaló.

"La última lección de Paul fue una clase magistral sobre cómo morir con gracia y dignidad", "Esta es la peor noticia que he recibido. DEP", "Paul Harrell es el único hombre lo suficientemente humilde como para disculparse por morir, el mundo no será el mismo sin él", "Lo extrañaremos", "No lloró, no se quejó. Tendría suerte de ser una cuarta parte del hombre que él era", se observa en los comentarios.