Marieta responde a la propuesta matrimonial de Suso Álvarez

Llevan muy poquito tiempo saliendo, sin embargo, su relación avanza a pasos agigantados. Tanto es así, que ya están pensando en casarse. Durante la presentación de la nueva edición de 'Gran Hermano' en el FesTVal de Vitoria, Suso Álvarez no dudaba en hablar de sus planes de futuro con Marieta, con la que quiere contraer nupcias. A pesar de encontrarse de viaje en México, la exconcursante de 'Supervivientes' no se ha perdido las declaraciones de su chico y su propuesta matrimonial, la cual no ha dudado en responder.