María Sánchez, de 'GH', estalla y emite un comunicado tras su ruptura con Hugo: "Cinco meses callada"

Has pasado cinco meses desde que la relación más longeva de 'GH' se terminara y tanto María Sánchez como Hugo Pierna lo hacían público en sus perfiles de Instagram. Sin dar más explicaciones, la pareja compartía un emotivo texto junto con una imagen en la que aparecían juntos y pedían comprensión en esos delicados momentos. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que el buen entendimiento que parecía haber al principio ya no sea el mismo .

La primera señal es que ambos han eliminado de sus redes todo rastro de su longeva relación. Ya no aparecen fotos de ellos juntos del pasado y tampoco se siguen mutuamente cuando en un principio no habían dado ese determinante paso. Además, a principios del pasado mes de julio, el nombre de Hugo Pierna, sonó con fuerza al salir informaciones publicadas por varios medios que relacionaban al catalán con Rebeca Ruiz , participante de otra edición del formato. Y lo último que ahora ha llamado la atención han sido las contundentes palabras que ha escogido María Sánchez para desahogarse .

Lejos de las primeras palabras que María hizo públicas tras el fin de su relación y en las que no indicaba ni el motivo o si esta era una decisión que ambos habían tomado, la diseñadora expresaba que esto era algo muy difícil para ella y aseguraba que su deseo era "desconectar" de las redes y de todo. Pero su estallido más evidente se ha producido justo en las redes y cuando se han cumplido cinco meses de su ruptura con Hugo Pierna y así ha dejado constancia de ello. "Cinco meses calla y no se les quita la obsesión... No me tiréis de la lengua", ha escrito la andaluza.