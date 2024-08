Candy impacta a todos con su entrada al hotel en tanga y le confiesa a Miyuki su fetiche sexual: "Me gusta desde siempre"

Candy se cambió el nombre cuando era joven porque quería que su nombre sonase "a actriz porno"

Candy, de 34 años, es un verdadero rockstar de los que ya no quedan. Se considera alguien "extravagante y rebelde" y no pasa desapercibido. Al menos, no lo ha pasado con su espectacular entrada a 'First Dates Hotel' en tanga y con guitarra en mano. Posee un pelo privilegiado, largo y rizado. "En los conciertos me desnudo y a veces me tocan el culo", confiesa.

Y se iba a encontrar en 'First Dates Hotel' con Miyuki, de 30 años. Según cuenta, su pelo verde confunde tanto que "la gente lo asocia a que soy japonesa y vegana". Tiene un estilo muy peculiar de vestir y se considera "sexualmente activa".

La cita entre Candy y Miyuki

Llegaba el momento de la verdad y ambos se conocían. Tras darse dos besos, Candy le explicaba a su cita que ese nombre se lo puso porque es "muy anarquista", su verdadero nombre es Miguel: "Quería que mi nombre sonase a actriz porno". Y si de algo se daban cuenta de primeras es que no iban a pasar desapercibidos allá por donde fuesen, debido al físico de ambos y su forma y estilo de ver la vida.

Sentados en la mesa, Candy desvelaba que hasta los 24 años estuvo "en una cosa parecida al Opus Dei": "Me dijeron que Dios quería que me cortase el pelo. Que el universo había sido creado para que yo me cortase el pelo y dejase de ser heavy". Y además, no dudaba en contarle su fetiche sexual a su cita: "Me gustan los pies". Algo que también comparte con Miyuki.

La decisión final

Ya en una zona más privada y de más intimidad, Candy se lanzaba a tocarle una canción de su banda. Y es que lo que está claro es que en el lenguaje del amor, a veces sobran las palabras... pero faltan más miradas. Quizás lo que hacía falta entre Candy y Miyuki. Para esta última, le faltaba "más experiencia" en Candy: "Creo que todavía tiene cosas que vivir para conocerse más y tener claro lo que busca en una pareja".