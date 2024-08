Chu le regala un ramo de flores a Dori después de una romántica y sensual cita en el jacuzzi: "Ojalá volver a vernos"

Dori le ha revelado a Chu que es una mujer transgénero y ha contado su dura historia: "Me han faltado amistades, amor..."

Chu y Dori han tenido un momento muy sensual en el jacuzzi y se han ido a la habitación para pasar una noche espectacular

Iván da calabazas a Alba tras su cita y no se corta en ligar con Ari, del equipo de 'First Dates Hotel': "No tengo palabras"

Chu, un joven de 24 años ha llegado a 'First dates Hotel' luciendo su particular 'vida de color de rosa'. El joven ha explicado que el color rosa lo es todo para él y cada vez que puede lo muestra en su vestimenta: en su pelo, en las gomas del aparato de la boca, en la ropa, etc.

Para conocer a Chu ha visitado el hotel Dori, una chica con los mismos años que él. La joven ha presumido de su belleza y también del estilo que tiene. Sin duda, ambos se preocupan habitualmente de su imagen y para la cena se han vestido muy elegantes para conocerse.

Antes de que Dori se encontrase a Chu, ella le ha comentado a Carlos Sobera su dura historia al ser una mujer transgénero: "Soy una mujer transgénero y la verdad es que fui descubriéndome a mí misma. Un día cogí un vestido de mi madre y ahí dije esta soy yo. Mi madre para mí es mi ídola".

Dori ha señalado que lo ha pasado mal en el pasado, pero aún así ha ido superándose: "Me han faltado amistades, amor... He sentido que he venido al mundo a ser yo misma". Tras esto, ha conocido a Chu y ambos se han sorprendido con el físico que tienen ambos. Dori ha explicado que Chu se parece a Aquaman.

Ambos han pasado a cenar y Dori le ha revelado a Chu que es transgénero. "Cuando me ha dicho que es trans no se me ha pasado nada por la cabeza. Es una información que la asimilo, pero es como cuando me dice su nombre", ha asegurado el joven de la 'vida de color de rosa'.

Después de haber pasado una agradable velada en la cena, Chu y Dori se han metido en el jacuzzi para tener un momento más íntimo. Dori le ha preguntado si tiene desarrollada su energía femenina y él no ha sabido decirle si es cierto del todo. "Una energía femenina significa que te sientes empoderado también", ha dicho Dori después.

La magia se ha apoderado del jacuzzi y ambos han empezado a tener una cita mucho más romántica y sensual. Chu ha dado un beso muy apasionado a Dori y ella le ha hecho un baile sensual. "Ha empezado algo que espero que podamos terminar en la habitación", ha señalado Chu.

La decisión final ¡con ramo incluido!

En la decisión final, Chu y Dori se han marchado juntos y ella le ha comentado que hay una cosa que ha sido muy sorprendente por parte de él: "Me ha sorprendido mucho que cuando te he dicho lo de transgénero. Para bien, es que no has ni gesticulado. Entiendes que las personas somos nuestro presente".

Chu ha admitido que quiere una segunda cita con Dori: "Es una persona muy interesante y quiero seguir viéndola y escuchándola". Dori ha estado de acuerdo con él y también ha admitido que quiere seguir con él: "Necesitamos saber más el uno del otro. Vamos bien encaminados porque llevamos la visión en el mismo sentido".