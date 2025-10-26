Jordi Roca y The Grefg fusionan la tarta de queso con el arroz con leche: "Marranamente maravilloso"
El repostero y el youtuber se unen para combinar los dos postres en una receta muy fácil de replicar en casa
Jordi Roca es uno de los mejores reposteros del mundo y, como el resto de los mortales estamos lejos de conseguir recrear sus postres, a través de sus redes sociales en la sección ‘Cosas de casa’ suele dar recetas más sencillas con sus propios consejos para que podemos replicarlas en casa y así conseguir uno de esos espectaculares dulces con sello Roca. En ocasiones en esos vídeos está acompañado, como en uno de los últimos, que ha grabado junto al youtuber The Grefg.
En esta ocasión Jordi Roca ha querido fusionar los dos postres favoritos del influencer: el arroz con leche y la tarta de queso. De esta manera, ha creado un postre sencillo a la vez que ha dejado volar su imaginación para ofrecernos una creación espectacular que, si tienes los ingredientes en casa, puedes hacer en tu cocina.
“Hemos hecho una marranada de receta porque es una receta improvisada. Nos ha salido este cheesecake que era marranamente maravilloso, pero deseo que lo disfrutéis tanto como nosotros”, escribía el chef en sus redes sociales antes de mostrar cómo se hace la receta.
La cheesecake de 'arroz con leche' de Jordi Roca y The Grefg
Ingredientes
- 450 gramos de queso crema
- 50 gramos de arroz inflado de chocolate
- 220 gramos de nata
- 146 gramos de azúcar
- 110 gramos de huevo pasteurizado
- 11 gramos de almidón de maíz
- Una cáscara de limón
- Una rama de canela
- Galletas
- Mantequilla
Elaboración
Infusiona la nata
Pon a hervir la nata con una rama de canela y la cáscara de un limón durante cinco minutos.
Haz la base de galleta
Mientras, machaca y tritura las galletas con un poco de mantequilla para hacer la base de la tarta.
Coloca un aro de molde sobre una bandeja de horno y mete dentro el papel vegetal. Incorpora dentro las galletas y extiéndelas bien por todo el espacio.
Prepara la mezcla
Remueve con la ayuda de las varillas el queso crema mientras se va incorporando la nata previamente emulsionada y colada.
A esa mezcla se le añaden dos huevos, la maicena y el azúcar en un vaso batidor y se mezcla bien todo junto.
Luego se le añade el arroz inflado de chocolate y se mezcla bien todo con la ayuda de una cuchara.
Hornea y sirve
Una vez la mezcla está lista, se incorpora al molde y se lleva a hornear durante 13 minutos a 180ºC. Al sacarla, se puede espolvorear un poco de canela en polvo por encima.
Jordi Roca aconseja dejar reposar la tarta de queso durante 12 horas antes de comerla.