Daniel Brito 26 OCT 2025 - 13:00h.

El repostero y el youtuber se unen para combinar los dos postres en una receta muy fácil de replicar en casa

Jordi Roca es uno de los mejores reposteros del mundo y, como el resto de los mortales estamos lejos de conseguir recrear sus postres, a través de sus redes sociales en la sección ‘Cosas de casa’ suele dar recetas más sencillas con sus propios consejos para que podemos replicarlas en casa y así conseguir uno de esos espectaculares dulces con sello Roca. En ocasiones en esos vídeos está acompañado, como en uno de los últimos, que ha grabado junto al youtuber The Grefg.

En esta ocasión Jordi Roca ha querido fusionar los dos postres favoritos del influencer: el arroz con leche y la tarta de queso. De esta manera, ha creado un postre sencillo a la vez que ha dejado volar su imaginación para ofrecernos una creación espectacular que, si tienes los ingredientes en casa, puedes hacer en tu cocina.

“Hemos hecho una marranada de receta porque es una receta improvisada. Nos ha salido este cheesecake que era marranamente maravilloso, pero deseo que lo disfrutéis tanto como nosotros”, escribía el chef en sus redes sociales antes de mostrar cómo se hace la receta.

