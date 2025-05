El grifo creado para la ocasión permitirá disfrutar de la mítica Alhambra Reserva 1925 no sólo en botella, sino también en copa

El diseño de este grifo viene acompañado de una copa conmemorativa de tallo alto, ampos pensados para potenciar los valores de la Alhambra Reserva 1925

En 2025, Cervezas Alhambra cumple 100 años. Un siglo de historia que no se mide sólo en tiempo, sino también en pausas y momentos de saber hacer. Porque para la emblemática marca granadina nada que merezca la pena se hace deprisa. Bajo esta premisa, y a lo largo de esos 100 años, se ha ido construyendo un legado basado en la maestría, la artesanía y el respeto al origen.

En este año tan simbólico, la cerveza más icónica de la casa, Alhambra Reserva 1925, estrena una forma inédita para ser disfrutada: por primera vez, esta cerveza estará disponible en grifo, gracias a una pieza diseñada especialmente para la ocasión. Una creación tan única como la cerveza que contiene.

Columna Centenario: arte que sirve arte

El nuevo grifo, bautizado como Columna Centenario, es el homenaje más tangible a estos 100 años de historia cervecera y a sus consumidores. La cerveza Alhambra Reserva 1925 añade así un nuevo rito para su consumo, una experiencia que potencia todos los matices y aromas de este producto.

El grifo ha sido diseñado por el premiado Andreu Carulla y se trata de una pieza de vidrio soplado elaborada artesanalmente. Un instrumento que transciende lo funcional para convertirse en una declaración de intenciones.

Inspirado en la icónica botella verde sin etiqueta de ‘Alhambra Reserva 1925’, el grifo recuerda su textura y su relieve. Según el propio Carulla, el objetivo era "captar la esencia de la botella, que está llena de detalles muy sensibles que nos hablan de su origen y su vinculación con la artesanía".

La colaboración con Cervezas Alhambra no es casual: diseñador y marca comparten una visión común sobre la creación sin prisa, en la que el tiempo no es un obstáculo, sino el principal ingrediente. La ‘Columna Centenario’ creada por Andreu Carulla no solo es bella, sino que además es coherente con el espíritu de la marca.

El ritual ‘Copete 1925’: un nuevo lenguaje cervecero

Las novedades de este centenario son sólo se reconocen en el diseño de este grifo. Con el lanzamiento de la Columna Centenario, Cervezas Alhambra introduce un nuevo ritual para el momento de ser servida: el ‘Copete 1925’. Se trata de un método de tiraje en dos tiempos que permite formar una crema densa y persistente, que mantiene el equilibrio sensorial de Alhambra Reserva 1925 del primer al último sorbo. La experiencia de consumo viene servida en una copa de tallo alto -diseñada también para la ocasión-.

El ritual ‘Copete 1925’ ha sido creado por los beer sommeliers de la marca, que han trabajado para potenciar los valores de esta cerveza y apreciar así su sabor, textura, olor, color… en todos sus matices. Resultado: una experiencia gastronómica que apela a todos los sentidos.

El lanzamiento del grifo ‘Columna Centenario’ junto al ritual Copete 1925 y la copa de diseño exclusiva, marca el inicio de una nueva etapa: la de una cerveza -que a pesar de su edad centenaria- se reinventa sin perder su esencia. Próximamente, la Columna Centenario se podrá encontrar en locales de hostelería seleccionados.