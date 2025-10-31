Los dulces típicos del Día de Todos los Santos

José Ribagorda 31 OCT 2025 - 10:46h.

La celebración del Día de todos los Santos, el recuerdo a los que se fueron, tiene su traslación gastronómica en los dulces típicos de estos días.

Recolectada ya la almendra, a lo largo de setiembre, se inicia el calendario repostero con la elaboración de los clásicos huesos de santo y los panellets, muy típicos en Cataluña, Baleares y algunos rincones de Aragón. Hemos visitado uno de los obradores más antiguos de Toledo. Son cinco generaciones familiares que durante más de cien años llevan elaborando de manera artesanal todos los dulces derivados del mazapán. Mazapanes Barroso apuesta por una repostería respetuosa con la tradición, definida por la creatividad y la constante innovación.