De vendimia por la Ribera del Duero

José Ribagorda 17 OCT 2025 - 12:45h.

En Rincones y Sabores he querido asomarme a la Ribera del Duero, una de las zonas vitivinícolas más pujantes de España.

Con la amabilidad y generosidad que les caracteriza, la familia Sanz nos ha abierto las puertas de una de las bodegas más prestigiosas de la DO Ribera del Duero, Dehesa de los Canónigos. Iván Sanz, gerente de la bodega y su hermana Belén, enóloga, nos detallan como está transcurriendo la vendimia y las expectativas que tienen para esta añada 2025. Una añada que este año vela desde el cielo el fundador de la bodega, D. Luis Sanz, recientemente fallecido, junto a su mujer Mariluz.