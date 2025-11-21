Orujero Mayor de 2025

José Ribagorda 21 NOV 2025 - 08:53h.

La hospitalaria y bellísima villa cántabra de Potes ha tenido el gesto de concederme el titulo de Orujero Mayor 2025 durante su Fiesta del Orujo.

Un reconocimiento que agradezco muy especialmente por los valores que entraña como el del respeto a la memoria y a los modos artesanales de elaboración con las clásicas alquitaras y al territorio y el producto.

El orujo forma parte de la vida de los habitantes de toda la comarca del Liébana desde hace siglos y sirve para dinamizar el ámbito rural, además de dotar de singularidad gastronómica a este precioso lugar que debéis visitar sui aún no lo habéis hecho.