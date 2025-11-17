Valladolid: Capital mundial de la tapa

José Ribagorda 17 NOV 2025 - 15:41h.

La ciudad de Valladolid ha vuelto a erigirse como la capital mundial del pincho y la tapa gracias a la exitosa XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el no menos brillante IX Campeonato Mundial de la tapa.

El ganador del concurso nacional ha sido el chef Alejandro San José del restaurante Habanero Taqueria de Valladolid. Su tapa “Milpa”, una fusión equilibrada de la cocina castellanoleonesa y mexicana, ha sido la más valorada por un prestigioso jurado presidido por el chef cordobés tres estrellas Michelin, Paco Morales y en el que han formado parte, entre otros, críticos gastronómicos de la altura de Carlos Maribona.

El cocinero australiano Andrea Vignali, con su creación “Humo bajo la tapa” se ha alzado con el titulo de mejor tapa del mundo