La gastronomía italiana , Patrimonio de la Humanidad

José Ribagorda 28 ENE 2026 - 17:59h.

Hemos hablado con dos auténticos embajadores en España de esta gastronomía

Compartir







Merecidamente la gastronomía italiana ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Se pone en valor con ello la rica tradición culinaria italiana, la calidad de sus productos, su variedad de sabores, sus técnicas y rituales, el vínculo con el territorio, el respeto por los ingredientes y el arte de reunir a las personas alrededor de la mesa.

En Rincones y Sabores hemos hablado con dos auténticos embajadores en España de esta excelsa gastronomía, el chef Andrea Tumbarello y la empresaria y máxima abanderada del producto italiano, Nocoletta Negrini.