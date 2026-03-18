El cocido madrileño se convierte en 'Bien de Interés Cultural'

José Ribagorda 18 MAR 2026 - 10:56h.

Visitamos uno de los establecimientos señeros a la hora de elaborarlo: el restaurante Lhardy

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La Comunidad de Madrid acaba de declarar el cocido madrileño como Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial.

El objetivo no es otro que preservar su legado como una de las principales expresiones de la identidad regional, difundir sus valores tradicionales y su cada vez mayor relevancia. El cocido, un plato de origen muy humilde, figura ahora en las cartas de los mejores restaurantes de la capital.

En Rincones y Sabores hemos visitado uno de los establecimientos señeros a la hora de elaborar este singularísimo plato. Se trata del mítico restaurante Lhardy, que desde 1910 ofrece el cocido en su carta.