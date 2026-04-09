El equipo de Planes Gourmet te espera en el Salón Gourmets 2026

Planes Gourmet 09 ABR 2026 - 14:17h.

El Salón Gourmets convierte IFEMA en el gran escaparate de la excelencia gastronómica

La presencia de Planes Gourmet en el Salón Gourmets refuerza su papel como altavoz del sector

Profesionales del sector podrán acercarse al stand para conectar productores, destinos y experiencias gastronómicas con el gran público

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MadridEl universo gastronómico español vuelve a reunirse -del 13 al 16 de abril- en el Salón Gourmets 2026 (IFEMA, Madrid) y este año, Planes Gourmet se une a este espacio con el objetivo de ayudar a descubrir lo mejor del sector alimentario y del turismo gastronómico de nuestro país.

Planes Gourmet un escaparate gastronómico desde el origen

Planes Gourmet es el programa de Mediaset (domingos por la mañana en Cuatro y disponible también en la plataforma de televisión a la carta Mediaset Infinity) que acerca al espectador a los verdaderos protagonistas de la gastronomía. En cada cita te mostramos, el origen de los productos (dando a conocer a productores y a la industria que los hace posibles), rutas y destinos gastronómicos, y ¡cómo no! las Denominaciones de Origen de nuestro país que preservan el sabor y la identidad de cada comunidad.

Más allá de la televisión: Premios Planes Gourmet

La implicación del programa con el sector gastronómico llevó el año pasado a la creación de los Premios Planes Gourmet, los únicos premios gastronómicos nacionales organizados por un grupo televisivo. La filosofía de estos premios es clara: dar a conocer los alimentos gourmet, pero no sólo premiar su sabor, sino también el valor turístico y gastronómico que hace diferente a cada uno de ellos. El resultado son unos galardones únicos, con una mirada innovadora, que celebran los productos del país más rico del mundo también en experiencias.

Por qué Planes Gourmet tenía que estar en el Salón Gourmets 2026

El Salón Gourmets es uno de los encuentros más importantes para el sector gastronómico en el que en la pasada edición se registraron más de 6.400 reuniones de trabajo. Si este año acudes al Salón Gourmets, queremos que nos visites y formar parte de tu estrategia de crecimiento. ‘Planes Gourmet’ es tu aliado para dar visibilidad a tu proyecto gastronómico al gran público.

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El equipo del programa estará presente en el Pabellón 3, Stand 3G26, un punto de encuentro pensado para compartir inquietudes, generar sinergias y seguir construyendo, juntos, el relato de la gastronomía española. Pásate por nuestro espacio, cuéntanos tu proyecto y compartimos ‘Planes Gourmet’.

‘Planes Gourmet: el altavoz de nuestra gastronomía. Acércate a vernos en el Salón Gourmets 2026.

📍 IFEMA Madrid – Pabellón 3, Stand 3G26

📅 Del 13 al 16 de abril 2026