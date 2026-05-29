Antía Troncoso 29 MAY 2026 - 02:31h.

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'Supervivientes 2026' ha comenzado su última etapa tras 85 días de aventura extrema. No obstante, no todos ellos podrán llegar a la gran final del concurso. Pero antes, en la gala de esta noche hemos vivido una nueva expulsión, a la que se han enfrentado Borja y Darío después de que Soto se salvase en la ceremonia de salvación.

Borja y Darío entraron al programa completamente enemistados tras su turbulento paso por 'La isla de las tentaciones'. No obstante y contra todo pronostico, ambos consiguieron dejar sus rencillas atrás durante su convivencia en el reality, especialmente, tras compartir varias semanas de convivencia en 'Playa Destino' al principio de la edición.

Por este motivo, cuando la expulsión se ha quedado entre ellos dos, ambos se han dedicado unas palabras muy emotivas. "Me siento súper orgulloso de haber conocido a una persona como Darío. Antes de entrar aquí mucha gente lo tenía tachado como una mala persona y yo he conocido al verdadero Darío. Se lo digo a España entera, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Habrá hecho las cosas en su momento de una manera u otra, pero es una persona digna de conocer", ha dicho Darío, palabras a las que se ha sumado un emocionado Darío:

"Es un tío increíble, tiene una fuerza mental flipante. Si te quedas, la cabeza alta y que te quiero ver en la final. Los 25 días que estuvimos juntos fueron un aprendizaje constante". En plató, Almudena Porras ha conectado en directo con la palapa para hablar con ambos, producciones un momentazo de lo más emotivo.

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Almudena a Darío: "Me siento super orgullosa de haber pasado 11 años contigo"

Tras hablar con Borja, Almudena se ha dirigido también a su exnovio Darío: "Quién nos los iba a decir. Entramos matándonos y a día de hoy te veo un campeón. Me siento muy agradecida de cómo me has tratado ahí dentro, cómo nos hemos cuidado y cómo nos hemos defendido. Me siento super orgullosa de haber pasado 11 años contigo a tu lado. Para mi eres mi familia, de verdad. Me alegro de que la gente conozca al Darío que yo conocí. Me siento muy orgullosa de todo de lo bueno y lo malo que hemos pasado juntos".

"Nunca te considere una persona mala. Todo el mundo comete errores, yo también los cometí", ha añadido Almudena a un Darío que, con lágrimas en los ojos, le ha respondido: "Gracias por sus palabras. Estoy super orgulloso de la cordialidad que tenemos, de la relación que hemos llegado a tener, de que estéis las dos (su madre y Almudena) en plató, que estoy seguro de que habéis podido hablar. Ella también es mi familia y siempre voy a estar para cualquier cosa que necesite".

Tras este especial momento, Jorge Javier Vázquez ha comunicado la decisión de la audiencia, dando a conocer el veredicto final de la audiencia del programa, quien, con sus votos, ha decidido salvar a Borja y, por ende, expulsar a Darío.

Almudena y la madre de Darío se funden un abrazo: "Gracias por todo"

De vuelta en el plató, Almudena Porras, aún emocionada, ha explicado cómo se sentía con la expulsión de Darío: "La verdad que con el corazón dividido. Estoy super contenta de que mi pareja se haya quedado, pero luego veo la superación que tenía Darío, que se haya conocido a la persona con la que estuve y me siento súper orgullosa. Me siento súper orgullosa de esos dos hombres que han sido rivales".

"He estado once años con una persona porque es todo lo contrario a lo que se ha visto en una isla en la que ha estado veinte días", ha añadido con la voz entrecortada antes de levantarse para fundirse en un abrazo con la madre de Darío. "Gracias por todo", le ha dicho Almudena a la que una vez fue su suegra. ¡No te lo pierdas!