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Fani Carbajo y su novio Fran Benito ya se han dado el 'sí, quiero'. En unas imágenes que hemos podido ver en exclusiva en '¡De viernes!', la socialité confiesa su amor por su ya marido en un momento de máxima emoción.

Los detalles de la ceremonia

Su hijo Emilio ha sido el encargado de llevarla hasta el altar. Por su parte, la hija que tienen en común es quien les ha hecho entrega de los anillos en una pequeña cesta. "Te doy esta alianza como símbolo de todo lo que somos y de todo lo que está por venir, y mi promesa de caminar siempre a tu lado", le lanza Carbajo como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Instantes después, Carbajo y Benito eran oficialmente marido y mujer y se intercambiaban todo su amor con un gran beso. Tal y como cuenta la reportera del programa de Telecinco Marta Aparicio, en la ceremonia se han escuchado unas "campanitas" para conseguir que la llama del amor prevalezca para toda la vida.

También, se escuchaba un 'Viva la Vida' de Coldplay con un violín que recreaba una atomésfera de pasión y felicidad. En la boda no ha faltado la emoción, sobre todo cuando se ha recordado a la madre de Fani Carbajo.