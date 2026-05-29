Patricia Fernández 29 MAY 2026 - 02:36h.

Aratz Lakuntza se convierte en el líder de esta semana: así han sido las nominaciones

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En la noche en la que ha arrancado la recta final de ‘Supervivientes 2026’ con la triste noticia de que Ivonne Reyes tiene que abandonar por decisión médica y una nueva expulsión, han llegado unas nominaciones de lo más emocionantes donde cada vez quedan menos concursantes y en las que han salido a la luz las estrategias. Sabiendo que Aratz Lakuntza se ha proclamado líder esta semana.

Darío Linero, el que acababa de ser expulsado, se quedaba en ‘shock’ al ver su nueva imagen en el espejo y también al saber que podía dar un último voto en la nominación, no dudaba en dárselo a Alvar: “Le dije que le iba a nominar y lo voy a hacer, estoy decepcionado con sus actitudes y con el Alvar que ha terminado la experiencia”. Y así comenzaban las nominaciones de esta semana:

Arranca la recta final: así han sido las nominaciones

Alba Paul: voy a nominar por estrategia porque tengo a personas que nominaría, pero digo Borja porque creo que me viene bien este voto y como mi gran aliado es el líder va a tener que decidir a quién mete.

José Manuel Soto: voy a nominar a mi hermanito Borja, que me ha nominado a mí tras veces y esta vez le toca a él. Creo que no va a quedar nominado, pero ya hay que elegir a alguien, espero que le vaya muy bien en el concurso.

Claudia Chacón: tengo hasta ganas de llorar, es la nominación más fuerte que voy a hacer, pero creo que llegados a este punto tengo que pensar en llegar a la final y creo que tengo más posibilidades de llegar si hago esto por estrategia. Me sabe fatal, esa persona siempre dice que si se tiene que ir que mejor irse hoy, dentro de una semana o las que queden. Sé que se lo va a tomar bien, pero a mí me duele en el corazón. Nomino a Borja, creo que él sabe que llegados a este punto lo podría hacer, sé que voy a salir nominada, creo que voy a salir con gente muy potente y creo que puedo tener más posibilidades de quedarme, de llegar a la final, por eso tomo la decisión de votar a mi amigo.

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Borja Silva: nomino a Alvar porque me ha sorprendido bastante su comportamiento, pensaba que era una persona más directa y más sincera, me ha sorprendido para mal, tenía esa imagen de chico bueno y le he visto que desvía todos los temas por no quedar mal, me gusta la gente sincera.

Maica Benedicto: como estos últimos días no me gusta como está actuando, muy a mi pesar nomino a Alvar.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: nomino a Maica porque he pensado que ella me iba a nominar a mí, estamos en este punto en el que qué más da nominar a uno u otro. Me da pena porque me parece una niña encantadora, pero también es con la que menos afinidad tengo, es con la que menos he convivido.

La lista de nominados de esta semana

Los nominados de grupo son Alvar y Borja, comunicaba Jorge Javier Vázquez y Aratz, como líder tenía que nominar de forma directa: “Voy a nominar a Claudia”. Lo que provocaba la reacción de la superviviente, visiblemente molesta: “Me lo esperaba nada más ver el collar, siempre me ha a nominar a mí”.

Por tanto, los nominados de esta semana son Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Borja Silva y Claudia Chacón: ya puedes salvar a tu favorito, de manera completamente gratuita, con tu voto a través de la app de Mediaset Infinity.

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