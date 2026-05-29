Natalia Sette 29 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' estalla ante las amenzas que ha recibido tras llevarse a sus hijos una semana entera de viaje

Danna Ponce habla de las secuelas que tiene tras sus tres embarazos

Compartir







Danna Ponce vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras el intenso debate generado recientemente por simular un desmayo familiar para ver la reacción de su bebé de 2 años, una escena que muchos usuarios calificaron de “cruel” , la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha vuelto a encender las redes sociales. En esta ocasión, la influencer denuncia que la han amenazado con quitarle a sus hijos por absentismo escolar.

A través de su cuenta de Tik Tok, la creadora de contenido ha aparecido visiblemente indignada después de que la amenazaran “con llamar a los servicios sociales por absentismo escolar”. Lejos de negar los hechos, Danna ha asumido la situación con total naturalidad y firmeza: “Sí, mis hijos acaban de faltar, una vez más, una semana a clase y seguramente van a volver a faltar. Yo decido educarlos así, no estoy haciendo nada malo”.

PUEDE INTERESARTE Danna Ponce reflexiona sobre su recuperación postparto tres semanas después de dar a luz

La youtuber ha defendido a capa y espada que estas ausencias en las aulas están plenamente justificadas por el crecimiento personal de los menores. “Fallan porque van a vivir una experiencia, van a venirse de viaje con su familia”, ha explicado, argumentando que el mundo real puede ofrecer mucho más que lo que enseñan en los libros de texto. “Donde tú estás viendo que mis hijos faltan a clase, yo estoy viendo una semana llena de experiencias, aprendizajes, culturas diferentes… Yo veo tantas cosas en esa semana tan positiva, frente a una semana de perder colegio…”, ha continuado diciendo.

PUEDE INTERESARTE Danna Ponce se sincera sobre un problema de su bebé recién nacida

Danna es plenamente consciente de que su visión de la educación y la crianza no es la que tiene el “resto del mundo” pero eso no la hace cambiar de opinión. Ante la gravedad de las acusaciones de absentismo, la influencer ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la protección de su familia. “Si tú no llevas a tu hijo al colegio es absentismo y se puede denunciar, pero tú de verdad estás pensando que voy a poner en riesgo algo relacionado con mis hijos…”, ha cuestionado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según la creadora de contenido, lo más importante para ella es que sus hijos sean felices y vivan nuevas experiencias, más allá de a lo que se quieran dedicar en el futuro. Con un tono de lo más desafiante, Danna ha zanjado su discurso con rotundidad: “Me equivocaré en mil cosas como madre, pero esta es mi forma de educar y no hago nada malo, yo respeto totalmente a quién decida hacerlo distinto. Si quieres llamar a servicios sociales, llámalos”.

Sin embargo, sus explicaciones no han servido para calmar las aguas y la sección de comentarios se ha llenado rápidamente de reproches por parte de una comunidad que, en su gran mayoría, se ha manifestado totalmente en contra de su discurso. “Mis dieces para quién iba a llamar a servicios sociales porque con este vídeo le has dado, posiblemente, pruebas para que te investiguen”, le advertía con dureza una usuaria.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Tras ver el vídeo, efectivamente, hay que llamar a servicios sociales” o “Aquí hay leyes que protegen a los menores y la educación obligatoria no depende del capripcho de los padres”, son algunos de los duros ataques que ha tenido que recibir. A pesar del aluvión de críticas y de la seriedad del asunto, Danna Ponce parece decidida a mantenerse firme en sus convicciones y en su particular método de crianza.