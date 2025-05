Emoción, brindis y mucho sabor: así fueron los primeros Premios Planes Gourmet

Ángeles Blanco y José Ribagorda fueron los maestros de ceremonias de una noche que ya se ha convertido en punto de encuentro para el sector gastronómico

Reunieron a importantes chefs (Susi Díaz, Ricard Camarena, Pepa Muñoz o Begoña Rodrigo), rostros televisivos (Sandra Barneda o Christian Gálvez) e influencers gastro (Paufeel, Sabina Banzo o Seeds Chía)

La imponente escultura de la diosa romana Minerva fue testigo anoche, desde lo más alto del Círculo de Bellas Artes de Madrid, de la I Edición de los Premios Planes Gourmet, los galardones culinarios creados por Mediaset España en colaboración con AGR Food Marketing. Allí se reunió la 'crème de la crème’ de la gastronomía española, desde chefs de la talla de Susi Díaz, Ricard Camarena, Pepa Muñoz o Begoña Rodrigo hasta rostros televisivos como Sandra Barneda o Christian Gálvez, pasando por influencers culinarios como Paufeel, Sabina Banzo o Seeds Chía. Todos, unidos por su amor a lo gastro.

Durante toda la gala —y especialmente en el cóctel— la gastronomía española fue la gran protagonista. Una noche de reencuentros entre chefs, amigos y antiguos compañeros, como le ocurrió a Ángeles Blanco y José Ribagorda, los presentadores de la ceremonia. “Que felicidad reencontrarnos en una noche dedicada a la gastronomía”, dijeron tras haber sido pareja de informativos durante años.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue precisamente cuando Manuel Villanueva, presidente del jurado conformado por Rogelio Enríquez, Susi Díaz y Marián Martínez, entregó el Premio Especial Planes Gourmet 2025 a la iniciativa Desde Valencia para Valencia. Los chefs Ricard Camarena y Begoña Rodrigo subieron al escenario ante al aplauso del público, que reconocía su labor tras la DANA de la Comunidad Valenciana. “Hemos ayudado a más de 650 empresas, si en algún momento hay que estar orgullosos de nuestra sociedad, es ahora”, dijo Camarena.

En representación de Lindor, Anna Pérez, Marketing Manager de Lindt & Sprüngli Iberia, recogía el premio Planes Gourmet a Mejor trayectoria de marca de la mano de Álvaro Agustí y Nino Redruello cuando cumplen 75 años. “Llevamos una larga trayectoria con el objetivo de emocionar al mundo con el chocolate, nos hemos convertido en una de las marcas más reconocidas por el consumidor español”, subrayó en agradecimiento de su equipo. Todos los premiados recibieron la figura que la artista Ángela Larruscain había diseñado.

Pepe Solla y Sandra Barneda fueron los encargados de entregar el Premio Planes Gourmet a Mejor Ruta gastronómica en el que, como comentó la presentadora, “se juntan dos cosas, viajar y comer. ¡Fantástico!”. El galardón fue para Los caminos del Azafrán de La Mancha, Raíz Culinaria Castilla-La Mancha, que recogía la presidenta de la Asociación Caminos del Azafrán de Castilla-La Mancha, Valentina Cabra. "Quiero agradecer el esfuerzo de los agricultores que se dejan la espalda, este premio va por ellos”.

A Ángeles Blanco se le sumó en el escenario la chef Susi Díaz para entregar el Premio Planes Gourmet a Mejor promoción gastronómica a los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT). “Quiero agradecer a todo el equipo humano que forma parte de los CACT por el gran trabajo durante estos años y hacer que Lanzarote sea conocida a nivel gastronómico en toda España”, agradeció Ángel Vázquez, el consejero de los CACT.

Cristina Tárrega y Rafael Anson hicieron entrega del galardón a Mejor sabor de origen a Maestros de Hojiblanca, un premio que Stephania Páez, Brand Manager de la marca, reconocía que no solo les pone en valor a ellos, sino “a todos los aceites de España”.

Ribagorda y Rogelio Enríquez le dieron el trofeo diseñado por Ángela Larruscain a Venari, ganadores del Mejor proyecto de formación gastronómica, que recogían Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real y Florencio Rodríguez, vicepresidente de Asicaza y director de Venari, que recordaba que “la carne de caza tiene muchas posibilidades, pero sigue siendo una de las grandes desconocidas”.

Álvaro Trujillo, Content Manager de Cervezas Alhambra, subió al escenario del teatro del Círculo de Bellas Artes a recoger el premio a Mejor producto de gastronomía y cultura de la mano de Christian Gálvez y Sabina Banzo y subrayó: “Se puede hacer arte y cultura comiendo y bebiendo”. Eso precisamente sucede, recalcó, con el grifo especial, hecho por un artesano de vidrio soplado, con el que celebran sus 100 años. “Seguimos produciendo ahora donde mismo empezamos”, dijo.

La gala fue llegando a su fin y le llegó el turno al premio a Mejor producto internacional, que se lo llevó Negrini. Nicoletta Negrini, CEO de la empresa, recogió el galardón de manos de Massimo Musolino y Concha Díaz de Villegas, recordando el gran esfuerzo que fue establecerse en España y con una anécdota que puso al teatro a reír. “Llegue aquí con una mortadela bajo el brazo, como Sophia Loren, con el sueño de que en España se hiciese un hueco. ¡Y se ha cumplido!”.

Y si todo empezaba con emoción, no se podía acabar sin ella. Mateo Blay entregó el Premio Best for the World a World Central Kitchen. Pepa Muñoz, embajadora en España, fue quien lo recogió en representación de todo el equipo. “Este premio es de muchísimas personas en el mundo, de los voluntarios que hacen WCK posible. Mientras haya un cocinero en el mundo, nadie va a pasar hambre. Como dice José Andrés, aún quizá no lo sabéis, pero todos vosotros sois WCK”.

Un cóctel lleno de sabor

Tras la gala siguió la celebración en el propio Círculo de Bellas Artes. Chefs, representantes de marcas, críticos gastronómicos o influencers gastro brindaron en un cóctel lleno de pequeños bocados de placer. Las charlas se acompañaron con jamón de Guijuelo, canapés de tartar de atún kokoda y chalaca peruana, brocheta de langostino con mahonesa de placton, tosta brioche de anchoa, lingote de foie, manzana y pistacos, pincho de alcachofa al pesto, merengue de remolacha con cremoso de perdiz, cucurucho de tartar de ternera con mostaza verde y, entre otros, tabla de quesos españoles con uvas y nueces.

Todo, regado con vino blanco Rueda, además de refrescos Schweppes de pomelo, infinidad de cañas de Alhambra reserva 1925 en copas especiales (muy bien tiradas por un sumiller de cerveza) con el nuevo grifo de vidrio soplado de Alhambra y, por supuesto, agua de la mano de Vichy Catalán. Sin olvidarnos del toque dulce de los bombones Lindor, que centraron muchas tentaciones con sus sabores de pistacho, fresa o caramelo con sal.

Entre picoteo y copas los invitados no solo charlaron, también se dejaron sorprender por stands como el de 1001 Sabores Murcia, que durante la noche mostró productos de la región como su vino, el pimentón, el arroz o el queso; por no hablar del stand de Gusto del Sur, donde el producto andaluz fue el gran protagonista con su brandy, sus tortas de aceite o la mojama de atún.

Una noche llena de reencuentros, de gastronomía, de risas, de cultura y de punto de encuentro para todo el sector culinario que no podía acabar sin una sorpresa: una Goodie Bag que se llevaban todos los asistentes repleta de productos gourmet para seguir saboreando la vida al volver a casa en los coches Dongfeng, que se encargaron de trasladar a los invitados durante la noche.

