El nuevo Aponiente, más que un restaurante: un ecosistema en sí mismo

José Ribagorda 24 ABR 2026 - 08:54h.

Aponiente ofrece un recorrido sensorial y gustativo de primer nivel

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Aponiente, el triestrellado restaurante del chef del mar Ángel León, se reinventa una vez más integrándose en su hábitat natural, la marisma de la Bahia de Cádiz, que durante años, el inquieto y talentoso chef junto a un equipo de biólogos y el apoyo de ecologista e instituciones , ha trabajado duramente para recuperarla.

Antiguas profesiones como los salineros o los mariscadores vuelven a florecer, lo mismo que algunas especies de flora y fauna que languidecían en un espacio degradado.

Aponiente ofrece ahora un recorrido sensorial y gustativo de primer nivel por este ecosistema marino único que ahora van a poder disfrutarlo todos los que se acerquen a este extradioario restaurante coman o no él. En Rincones y Sabores hemos hablado con el artífice de este milagro