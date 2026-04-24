Fuentes del periódico aseguran que Mojtaba Jamenei quedó gravemente herido en los primeros ataques de EEUU contra Irán

Los cables submarinos del Estrecho de Ormuz, nueva arma de guerra en Irán: los países del Golfo dependen de ellos

Compartir







La ausencia de Mojtaba Jamenei, que no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo, desata las especulaciones sobre su estado. El líder supremo de Irán estaría consciente, pero muy grave tras ser operado "tres veces en una pierna y a la espera de una prótesis", a consecuencia de las heridas causadas en uno de los primeros ataques de EEUU contra Irán, según ha publicado este jueves el NYT.

Hasta el momento, Mojtaba Jamenei solo ha hecho declaraciones públicas a través de comunicados escritos, por lo que las sospechas sobre su real estado han ido en un 'in crescendo'. Algunos medios estadounidenses, incluso, han llegado a especular con su muerte.

PUEDE INTERESARTE Un empresario amigo de Donald Trump propone sustituir a Irán por Italia en el Mundial

El diario neoyorquino, que cita a funcionarios iraníes, ha publicado que el nuevo ayatolá ha delegado temporalmente la toma de decisiones en los generales de la Guardia Revolucionaria.

Jamenei permanece escondido por seguridad y solo es visitado por el presidente de Irán que es cirujano

Jamenei resultó "gravemente herido" en el ataque aéreo del 28 de febrero, "mantiene la lucidez mental y está activo", ha publicado The New York Times. "Le han operado tres veces una pierna y está a la espera de una prótesis", también ha sido operado de "una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla", dijo uno de los funcionarios citados en la información.

PUEDE INTERESARTE Trump ordena a la Armada de EEUU abrir fuego contra cualquier embarcación de Irán que mine el estrecho de Ormuz

El contacto con Jamenei, que permanece escondido por motivos de seguridad, se realiza por notas escritas, según el periódico, porque no recibe visitas de los altos mandos de la Guardia Revolucionaria, pero el presidente Masoud Pezeshkian, que es cirujano cardíaco, ha participado en su atención.