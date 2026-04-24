El juez absuelve a Rodolfo Sancho de un delito de vejaciones leves por llamar a su exmujer "bipolar" en un mensaje en febrero de 2024

Rodolfo Sancho, a su salida del juicio por presuntas vejaciones a Silvia Bronchalo: "Estoy aquí exclusivamente por un mensaje de WhatsApp"

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El actor Rodolfo Sancho ha sido absuelto del delito leve de vejaciones del que se le acusaba por llamar a su exmujer Silvia Bronchalo "bipolar" en un mensaje que le envió en febrero de 2024, dos meses antes de que su hijo Daniel Sancho fuese juzgado por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia, según ha informado 'La Vanguardia'.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se veían las caras este pasado jueves 16 de abril en los Juzgados de la Violencia contra la Mujer de Alcobendas en el juicio contra el actor. Tan solo una semana después de este encuentro en los juzgados, el juez encargado del caso habría decidido absolver al actor al considerar que no se cumplen los requisitos necesarios para una condena. Según el análisis judicial, "los mensajes examinados no suponen una lesión de la dignidad de la denunciante, condición indispensable para este tipo de delito. Por ello, se rechaza también la petición de multa de 6.000 euros planteada durante la vista", recogen desde 'La Vanguardia'.

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Sus primeras palabras tras salir del juzgado

El propio Rodolfo Sancho defendió su inocencia ante los medios de comunicación nada más salir de los juzgados: "Dejadme comentaros un poco. Bueno, después de haber sido acusado de violencia de género, de maltrato psicológico continuado, de violencia vicaria, lo cual es ridículo... Mi hijo tiene 30 años. De vejaciones, resulta que hoy estoy aquí única y exclusivamente por un mensaje de WhatsApp que es considerado, como muchísimo, ya veremos, una falta leve" ha comenzado con firmeza. Un mensaje que ha reconocido y que ha citado textualmente, apuntando que "dice así, 'Esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo sí te lo voy a decir, tienes bipolaridad y tiene tratamiento'".

"Hace ya dos años. Dos años y pico, la señora Bronchalo se presentó en comisaría para poner una denuncia contra mi persona por unos supuestos mensajes vejatorios. La señora Bronchalo aportó en ese momento el mensaje que estamos tratando aquí hoy, el de la bipolaridad, y dijo que también tenía otros mensajes que eran 'pirada, pueblo llano, no hablas inglés, eres incapaz', pero que no los iba a aportar en ese momento porque los tenía en otro terminal, en otro teléfono, que los aportaría más adelante" añadía el actor rememorando la denuncia que su ex interpuso contra él en 2024.

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"Cuando llegó el momento de aportar esos otros mensajes, ¡oh, sorpresa!, en realidad esos mensajes no existían. No los tenía y no los tenía por un sencillo motivo: porque yo jamás, jamás he escrito esas palabras", continuaba explicando el actor ante los medios.

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Rodolfo Sancho: "Este caso en primera instancia fue archivado en su totalidad"

"En lo que yo entiendo que fue una huida hacia adelante, la señora Bronchalo cambia el relato completamente. Se inventa que en realidad esas palabras se las dije yo en una conversación telefónica y que, casualmente, una amiga suya escucha esa conversación porque ella estaba hablando con el altavoz puesto" cotninuaba.

"Bien, no sé si os acordáis y, si no os lo recuerdo yo, que este caso en primera instancia fue archivado en su totalidad. La jueza no entendió que había ninguna clase de delito por mi parte. Bueno, la señora Bronchalo llevó a esta amiga suya como testigo al juicio y en el auto dice más o menos estas palabras: 'El testimonio de la señora Bronchalo y su amiga están llenos de contradicciones y son poco creíbles'. En otras palabras, la jueza no se creyó la historia que estaban contando. En otras palabras, creyó que era mentira" sentenciaba Rodolfo Sancho con dureza.

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Dirigiéndose a los reporteros, y arremetiendo contra Silvia, Rodolfo aseguraba que "llegado a este punto, después de aguantar dos años esto, la pregunta que deberíais haceros es por qué la señora Bronchalo fue a comisaría y mintió sobre unos mensajes de WhatsApp que no tenía. Y por qué posteriormente mintió delante de la jueza, cosa que dicho sea de paso es un delito muy grave de falso testimonio".

La felicidad de Rodolfo Sancho tras salir del juicio

Respecto al mensaje en el que la llamaba "bipolar", el actor expresaba que "defiendo y defenderé siempre que a pesar de ser en una conversación acalorada, este mensaje es claramente un consejo y por eso el mensaje acaba con "y tiene tratamiento". Si yo hubiese querido vejar a la señora Bronchalo hubiese dicho algo mucho más soez como "eres una loca de mierda", incluso si yo hubiese dicho "eres una maldita bipolar", sería un insulto y yo entendería que es un insulto".

"Pero cuando tú empiezas una frase diciendo 'esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad' y, sobre todo, y 'tiene tratamiento', estás animando a esa persona, obviamente, a recibir tratamiento. Esto es como si le dices a un amigo, oye mira, eres alcohólico y tiene tratamiento. O le dices a un amigo, oye mira, tío, estás obeso, es malo para tu salud y necesitas un nutricionista. Bien, defiendo y defenderé siempre que es obviamente un consejo a pesar de ser en una conversación acalorada" ha sentenciado.

Por último, sobre su cara a cara ante la jueza con Silvia, Rodolfo confesaba que salía "muy contento del juicio, que creo, que espero que vaya a salir todo bien y en cualquiera de los casos siempre defenderé que esa frase es clarísimamente un consejo, a pesar de ser en una conversación acalorada, y lo que me parece muy doloroso es que la prensa no respete la presunción de inocencia a la que todo ciudadano tiene derecho en un Estado democrático".