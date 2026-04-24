Todo sucedió durante la lidia del quinto toro en la plaza de la Maestranza en la Feria de Sevilla

La complicada operación a Roca Rey: la cornada era "muy grave" y tenía trayectorias de 35 centímetros

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Nuevo sobresalto en la plaza de la Maestranza en plena Feria de Sevilla. Tras la grave cogida a Morante de la Puebla el pasado lunes 20 de abril, este jueves 23 ha sido el torero Andrés Roca Rey el que ha sido corneado por un astado en una secuencia estremecedora que obligó, nuevamente, a una operación de urgencia en la enfermería del recinto.

El peruano, figura clave en el toreo, terminó con una brutal cornada en el muslo derecho, con una trayectoria total de 35 centímetros, por lo que el parte médico se refiere a ella como “muy grave”, advirtiendo y precisando el alcance de las heridas.

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La grave cogida a Roca Rey en la plaza de la Maestranza de Sevilla

Todo sucedió durante la lidia del quinto toro y en el transcurso de una faena donde el diestro volvía a dejar su impronta. Fue entonces cuando justo en el momento en que iba a entrar a matar, el animal arrancó contra él clavándole el pitón derecho en su muslo derecho, levantándolo durante varios segundos en el aire mientras todos en la plaza se sobrecogían viendo la escena.

Revolviéndose en el suelo, la cuadrilla salía para llevarlo en brazos y sacarlo de la Maestranza, en cuya enfermería tuvo que ser atendido por el cirujano Octavio Mulet, que ya el lunes tuvo que intervenir también a Morante de la Puebla.

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Según el parte médico, Roca Rey sufrió una cornada en la cara interna del tercio superior del muslo derecho con una trayectoria total de 35 centímetros, dividida en un trayecto descendente de 20 centímetros y otro ascendente de 15 centímetros.

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El parte médico de Roca Rey y su estado de salud

La herida le provocó una extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio, con disección y contusión prácticamente completa del paquete vasculonervioso femoral superficial, aunque sin llegar a producir lesión vascular, según señala el parte médico, del que se hace eco el Diario de Sevilla.

Ante la gravedad de la situación, en la enfermería de la plaza de la Maestranza procedieron inmediatamente a la exploración el lavado quirúrgico de la herida, al igual que trabajaron para frenar la hemorragia. Después, según el parte médico, le realizaron un drenaje aspirativo en ambas trayectorias de la cornada y procedieron a la aproximación de los planos músculo-aponeuróticos y de la piel.

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Por todo ello, el pronóstico de Roca Rey ha sido calificado como muy grave, siendo necesario su traslado a un hospital de Sevilla para seguir allí con el tratamiento especializado.