De la alta cocina al ‘street food’ | Los mejores chefs llegan a Madrid a ritmo de festival

telecinco.es 22 MAY 2026 - 09:15h.

Conoce los imprescindibles de la primera edición del Madrid Food Fest

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Madrid Food Fest, el festival gastronómico que llevará la alta cocina a todos los públicos, se celebrará los próximos 23 y 24 de mayo en el Museo del Ferrocarril, que se transformará en el epicentro de la gastronomía mundial con 16 chefs que suman 10 estrellas Michelin y 12 Soles Repsol. Nace con el objetivo de consolidar a Madrid como gran referente gastronómico y abrir la cocina de excelencia a toda la ciudadanía, ha desvelado los platos principales que protagonizarán los días 23 y 24 de mayo en el emblemático Museo del Ferrocarril.

Desde cocineros con estrella Michelin como Coco Montes (Pabú) Edwin Rodríguez (Quimbaya) Javier Estévez (La Tasquería) o Dani Ochoa (Montia) a reconocidos como Jhosef Arias (Humo/Hasaku/Piscomar), Lucía Grávalos (Desborre) o Pablo Sánchez y Lalo Zarcero (Marmitón), entre otros.El festival propone, además de estos chefs, una experiencia que vaya mucho más allá del plato, por lo que el Museo del Ferrocarril albergará una agenda completa de actividades para vivir la gastronomía con los cinco sentidos con showcookings y escenarios de divulgación, un mercado de productores con más de 100 productores artesanos de toda España, grabaciones en vivo de podcasts, música y talleres con catas fuera de carta.

El festival busca romper los códigos del 'fine dining' tradicional y demostrar que es posible disfrutar de la máxima excelencia gastronómica en un entorno informal, inclusivo y vibrante, según informa la organización en un comunicado. "Fuimos pioneros en Madrid, casi sin querer, de algo que se ha convertido en una de las actividades de ocio preferidas por tantos aficionados: los mercados urbanos de creadores emergentes. 13 años más tarde, Mercado de Motores lleva más de un centenar de ediciones y ha acogido a más de tres millones de personas, convirtiéndose en uno de los eventos más queridos de España. Ahora tenemos la misma intuición respecto a la gastronomía: vemos un ecosistema de chefs impresionante y el gran momento de Madrid, camino de convertirse en una de las grandes urbes globales", ha avanzado el director de Mercado de Motores y de Madrid Food Fest, Juan Fraile.

Los imprescindibles de la primera edición del Madrid Food Fest

Los platos más esperados del festival llegarán de la mano de algunos de los nombres más reconocidos del panorama gastronómico actual. Rafa Bérgamo (Kuoco) pondrá el toque internacional con su “Meatball Roll. El Paquito de Interovic hecho por Kuoco”, una receta de cordero marinado con curry seco, tártara de chiles, taboulé peruano de quinoa en textura, lima y sumac. Junto a Bérgamo, Edwin Rodríguez (Quimbaya) desembarcará en el festival con una exclusiva propuesta que trasladará la riqueza y los sabores de la alta cocina colombiana contemporánea a un formato urbano con dos sugerentes bocados: Chicharrón barbecue y Rabo de toro con panela y yuca.

Guisos urbanos y bocados viajeros: La cocina de Pablo Sánchez & Lalo Zarcero (Marmitón) apostará por el confort gastronómico con su versión de Torta Inés, sobrasada, gorgonzola y un sabroso Ragut con parmentier y encurtidos. A este viaje culinario se suman Jhosef Arias (Humo/Hasaku/Piscomar) con su imprescindible Pan con chicharrón, y Lucía Grávalos (Desborre), que conquistará al público con su Falso risotto de calabaza con espuma de azafrán.

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Esencia manchega reversionada: Desde Retama, Miguel Ángel Expósito acercará la alta cocina del interior con un original Brioche de cordero y sus crujientes Buñuelos de atascaburras.

Sabor galardonado: La excelencia técnica y los bocados de campeonato tendrán su espacio con Javier Aparicio (Salino), que llevará al festival su emblemática e irresistible Croqueta, coronada como la Campeona de España de Madrid Fusión 2026.

El broche dulce: La alta pastelería tendrá un lugar de honor gracias a Irene Amat (Itama Pastelería), que deleitará a los asistentes con su aclamado Brookie y el postre Voltaje cítrico.

Mucho más que comer: Experiencia Ocio 360º

Además, el festival contará con una potente agenda de talleres interactivos, catas guiadas y espectáculos en directo apta para todos los paladares:

Talleres prácticos y demostraciones: El público podrá aprender técnicas culinarias en el workshop de recetas tradicionales de Colmado San Isidro, descubrir la artesanía láctea en el taller de elaboración de queso de Cerrucos de Kanama o ver en directo una demostración de garrapiñados con Chocoberries.

Catas guiadas y armonías: El apartado vinícola y de destilados contará con las catas de vino de Tomás Torresano y Bodegas Tarón, además de una cata de ginebra con 100% No More. Por su parte, Saboreteca activará la hora del vermú, Curador Coffee ofrecerá una degustación de café de especialidad y Pintarré Bio guiará al público en una cata de aceites ecológicos. Además, Federico Oldenburg, junto a Daniela Horovitz, presentará Cabaret Sauvignon, un descarado espectáculo vinícola-musical que promete no dejar a nadie indiferente.

Degustaciones y charlas con alma: La programación incluye la presentación del libro "Mejor si pica" de Anilú Cigüeñas, durante la que se podrá disfrutar de una degustación de chiles, además de una charla con degustación a cargo de Chocolates Maykhel y la original colaboración a cuatro manos entre Maykhel + Trampero. El producto de origen será el gran protagonista con las propuestas de Aceites Andolucas, los caracoles de Valle Alcudia, la miel y productos de Sovoral Aroma Galicia, y la degustación de torreznos de Jamones León (que además ofrecerá una sesión especial en tándem junto a T. Torresano).

Madrid Food Fest, respaldado por sus partners institucionales y avalado por la sólida experiencia organizativa de Mercado de Motores, nace bajo un modelo sostenible pionero plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.