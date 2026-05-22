Las lágrimas de Penélope Cruz en Cannes ante la histórica ovación de 20 minutos a Los Javis por 'La bola negra'

Inspirada en textos inacabados de Federico García Lorca, la película reflexiona sobre la identidad queer y la represión del colectivo LGTBIQ+ en España

Los Javis cumplen su "sueño" en Cannes y reivindican a Lorca en su 90 aniversario: "No es casualidad"

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Las lágrimas de Penélope Cruz se han convertido en una de las imágenes más comentadas y emocionantes del Festival de Cannes, celebrado este pasado jueves, 21 de mayo, en el Grand Théâtre Lumière, en Francia. La actriz madrileña no pudo contener la emoción durante la larguísima ovación que recibió 'La bola negra', la nueva película de Los Javis, tras su estreno mundial en la competición oficial del certamen francés.

La cinta, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, consiguió una ovación de entre 15 y 20 minutos, siendo una de las más largas de la historia del Festival.

La emoción no tardó en apoderarse del equipo prácticamente desde el primer minuto de aplausos. Penélope Cruz, que participa en la película con un papel muy especial, se mostró visiblemente conmovida mientras abrazaba a Tilda Swinton, a Ambrossi y a Calvo.

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Las cámaras grabaron de cerca a la actriz, que minutos antes había aparecido radiante en la alfombra roja estrenando un nuevo look, secándose las lágrimas mientras el público seguía en pie, entregado por completo a la propuesta de Los Javis.

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La sala entera terminó convertida en una auténtica celebración. Guitarricadelafuente improvisó incluso algunos pases de torero entre risas y aplausos, mientras varios miembros del reparto gritaban "olé" desde sus asientos. Los propios Javis también se abrazaron emocionados sin terminar de creerse lo que estaba ocurriendo.

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Los detalles de la película

'La bola negra' era, probablemente, una de las películas españolas más esperadas del año. Inspirada en textos inacabados de Federico García Lorca y también en la obra teatral 'La piedra oscura' de Alberto Conejero, la película entrelaza tres historias situadas en 1932, 1937 y 2017 para reflexionar sobre la identidad queer, la memoria histórica y la represión sufrida por el colectivo LGTBIQ+ en España.

El filme cuenta con un reparto espectacular encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz y Glenn Close. La crítica internacional ha definido la película como "cautivadora", "emocionante" y "política".

El discurso de Los Javis

Otro de los momentos más impactantes de la noche llegó después de la proyección, cuando Javier Ambrossi tomó la palabra ante un auditorio completamente entregado. Su discurso provocó otra oleada de aplausos dentro del teatro.

"Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay", afirmó Ambrossi ante la sala en silencio. Y añadió: "A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias. Estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo película queer, grande y ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones y tres protagonistas gays".

Javier Calvo también quiso intervenir para subrayar la importancia de que una historia así estuviera compitiendo por la Palma de Oro en Cannes. El director reivindicó el orgullo de haber levantado una película queer con protagonistas y creadores queer: "Es importante que esta historia esté aquí y que la estemos contando nosotros". Y lanzaba: "Queremos hablar por los que no pudieron hablar, ni vivir, ni amar, a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar".

La reacción del público convirtió el estreno en un auténtico hito para el cine español. No solo porque 'La bola negra' haya logrado una de las ovaciones más largas del festival, sino porque además esta edición de Cannes ha contado con una presencia española histórica en competición oficial, junto a películas de Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen.