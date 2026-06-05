Los regalos de la 'goodie bag' de los Premios Planes Gourmet

Planes Gourmet 05 JUN 2026 - 10:30h.

La II edición de los Premios Planes Gourmet dejó a sus invitados con algo más que un buen recuerdo: una bolsa cargada de productos artesanales

Cada producto fue elegido para representar lo mejor de la gastronomía nacional

Te contamos qué había dentro y por qué cada uno de estos productos merece un hueco en tu despensa

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El pasado 4 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la excelencia culinaria de nuestro país volvió a vestirse de gala con los Premios Planes Gourmet. La gran fiesta de la gastronomía citó a las figuras más importantes del sector, premiados por su labor y talento, y a los rostros más conocidos de Mediaset España.

A los invitados, además de disfrutar de una gala llena de sorpresas, buen ambiente, talento culinario y música, les regalamos una goodie bag exclusiva llena de productos de primer nivel. ¡Te desgranamos todo lo que hay en su interior!

¿Te atreves a darle un toque picante a tus platos? En nuestra goodie bag encuentras la Salsa de Tomate con Guindilla de Valle Coronado. Sabrosa e intensa a la vez que dulce. Con esta Salsa de Tomate con Guindilla no solo seguirás disfrutando del sabor original de los tomates Cherry, sino que también experimentarás ese toque picante de la guindilla que estimula todas nuestras papilas gustativas. Dale un giro de 360º a tus pizzas o pastas y sorprende a todos los comensales con una explosión de sabor que no podrán olvidar.

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Galletas de nata de la casa artesanal 'Gallegas de nata'. Elaboradas al horno con productos sin conservantes ni colorantes, con un agradable sabor a nata y un característico color dorado. Igualmente, la tradición sigue prevaleciendo en sus procesos de fabricación, todos los productos son elaborados de manera artesanal con el único objetivo de conseguir una alta calidad en el resultado final, manteniendo siempre su seña de identidad: “El Sabor de Galicia”.

Queso de vaca Galmesán, de 18 meses de maduración. Un queso gallego, elaborado en Arzúa, lugar de amplia tradición quesera.

Un proyecto que nace de la inquietud de elaborar nuevos quesos que pongan en valor un sector bandera en nuestra provincia: la producción de leche de calidad. Muy versátil a la hora de su consumo, pudiendo integrarse en infinidad de platos y recetas. Uno de los quesos más premiados desde su inicio, habiendo sido elegido como mejor queso de España hasta en 2 ocasiones, y otros distinguidos certámenes internacionales.

La bolsa de Patatas Fritas 'Bonilla a la vista' guarda el crujido exacto para cuando la vida pide una alegría. Un capricho, una excusa, un momento 'Bonilla a la vista' que cabe en el bolsillo pero explota en el alma. Date el gusto. Sumérgete en su crujiente sabor gallego, irresistible en cada mordisco. Te lo mereces.

Cuidadosamente seleccionado entre nuestra mejor caña de azúcar por su madurez y calidad, Ron Arehucas es envejecido durante siete años en barricas de roble americano, es un ron de lágrima fina que posee un color miel con reflejos dorados.

En lo que a nariz se refiere, además de la sutileza del roble americano, apreciamos notas a ciruelas con matices de chocolate. En boca, es un ron con carácter, con una ligera acidez que le otorga un carácter singular, siendo agradable de beber.

Y a las puertas del verano no podían faltar en nuestra bolsa un práctico neceser y una botella de 'La que más sabe', dos objetos pensados para días de playa, piscina… Está claro que cada vez que los uses te van a recordar que cuando aprieta el calor lo mejor es un trozo de sandía bien fresquita.

La D.O. Baena está considerada como la más plurivarietal del mundo. Los aceites de oliva vírgenes extra de la Denominación de Origen Baena, debido a su compleja composición varietal nos transmitirán una amplísima gama de olores y sabores propios de las aceitunas de las que provienen.

Al olfato presenta un frutado verde con intensidad media-alta, con algunas notas maduras, que nos recuerda a manzanas verdes y maduras, hierbas aromáticas, almendra, alloza, planta de tomate y otros vegetales. Al paladar se muestra complejo, con un ligero toque amargo, algo punzante, y un final almendrado muy persistente en boca.

La DOP Campo de Borja es uno de los territorios de referencia mundial en la elaboración de vinos de garnacha, una variedad que forma parte de la identidad histórica, cultural y vitivinícola de la denominación.

Limpio y brillante, con un aroma intenso y complejo, en el vino con denominación de origen 'Campo de Borja', destacan la fruta roja madura y notas tostadas, especiados y minerales. En boca, equilibrado, potente, fresco y con un largo final. En post gusto destacan los taninos redondos, suaves y muy persistentes característicos de las garnachas de la DO Campo de Borja.

A veces, simplemente quieres una cerveza que te dé el toque perfecto, ya sea para refrescarte en una soleada terraza de Barcelona con amigos o simplemente para relajarte sin alcohol ni calorías extra.

Ahí es donde entra CALETA. Olvídate de lúpulos o sabores intensos: esta cerveza se centra en el equilibrio. Fresca, ligera y fácil de beber, está elaborada con maltas y lúpulos alemanes de primera calidad, y luego fermentada con nuestra cepa de lager Garage. De un dorado brillante con una espesa espuma blanca, aporta delicados cítricos, limoncillo y un toque especiado.

En Pago tienen claro que la vida sin jaleo es como un zumo sin fruta: aburrida. Fruta con actitud, con ritmo, con ganas de vivir a tope, esto es Pago, el zumo que sabe a jaleo. Expertos en bares y el mix por excelencia de cualquier cocktail, Pago cuenta con hasta 14 sabores distintos, desde los clásicos a las especialidades.

Desde las raíces de Castilla y León, Tierra de sabor pone en valor la excelencia de los alimentos de la tierra. El sello 'Tierra de sabor' es sinónimo de excelencia y compromiso: garantizan la calidad de los alimentos y defienden la labor de los productores para llevar el sabor de Castilla y León a todos los rincones de España y el mundo. Porque cada alimento no es solo un sabor, es toda una historia enraizada en su lugar de origen.