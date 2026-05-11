Planes Gourmet 11 MAY 2026 - 09:00h.

Coexphal presentó en el Salón Gourmets la campaña “La Primera Sandía Europea”, poniendo en valor la producción de Almería

La sandía europea se posiciona como un referente de calidad, sabor e innovación agrícola

Con nuevas variedades y presencia internacional, la sandía se consolida como una fruta versátil, saludable y muy presente en el verano europeo.

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Con la llegada del buen tiempo, hay un sabor que anuncia el inicio del verano: el de la sandía. Pero no se trata de cualquier sandía, sino de la primera sandía europea de la temporada, cultivada en los invernaderos solares del sureste español, especialmente en Almería y Granada.

Un producto que destaca no solo por su sabor dulce y refrescante, sino también por todo el trabajo, la innovación agrícola y la experiencia que hay detrás.

Almería: origen de 'La primera sandía europea'

Hace unos días, Coexphal, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería presentó en el Salón Gourmets la campaña “La primera sandía europea”, poniendo en valor el origen y el papel clave de esta región en el inicio de la temporada.

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Las condiciones de cultivo en el sureste español son únicas:

Más de 3.000 horas de sol al año

Clima privilegiado

Décadas de conocimiento agrícola

Gracias a estos factores, se obtiene una sandía con una calidad excepcional, jugosa y llena de sabor, convirtiéndose en uno de los productos estrella del verano.

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Innovación y desarrollo: la tecnología detrás de la sandía

Detrás de cada una de estas sandías hay años de investigación. La colaboración entre productores y casas de semillas ha permitido mejorar la experiencia del consumidor sin perder el sabor tradicional.

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Actualmente existen múltiples variedades adaptadas a distintos gustos, ocasiones y estilos de vida:

Sandía negra

Sandía rayada

Sandía amarilla y naranja

Mini sandías

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El desarrollo de nuevas variedades puede llevar entre 10 y 25 años, lo que refleja el alto nivel de innovación del sector. La evolución de este producto ha sido tal que se puede decir que hay más tecnología en una sandía que en un teléfono móvil debido a todos los procesos de mejora aplicados a la genética y al cultivo.

De fruta tradicional a alimento versátil

En los últimos años, la sandía ha evolucionado en su consumo. Ya no es solo una fruta de verano, sino un alimento versátil presente en diferentes momentos:

Reuniones familiares

Días de playa

Eventos sociales

Consumo diario saludable

Su carácter social la convierte en una fruta que se comparte, reforzando su identidad como símbolo del verano… es una fruta que como se dice “hace amigos”.

España, líder en producción y exportación de sandía

España juega un papel clave en la producción y exportación de sandía en Europa. Países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos o Reino Unido reciben cada año sandía española.

Este producto no solo exporta sabor, sino también valores como:

Calidad

Sostenibilidad

Seguridad alimentaria

Mucho más que una fruta de temporada

La sandía se ha convertido en un símbolo del verano y en el resultado de décadas de innovación, tradición y compromiso con el consumidor.

Bajo el lema “La que más sabe”, esta fruta representa el esfuerzo de todo un sector agrícola que trabaja para mantener intacta una promesa clara: ofrecer siempre el mejor sabor.