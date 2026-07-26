Fiesta 26 JUL 2026 - 19:50h.

Elisa Hernández se pronuncia en exclusiva sobre su demanda contra Iker Casillas

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Hace unos meses, Iker Casillas fue relacionado con Elisa Hernández, una joven malagueña, aunque él siempre aseguró no conocerla de nada. En su momento, hubo mucho revuelo al respecto porque relacionaban al guardameta con varias mujeres a la vez. Ahora, hemos podido saber, gracias a la información exclusiva de Omar Suárez para 'Fiesta', que Elisa ha decidido demandar a Iker Casillas. ¡Tenemos todos los detalles!

Resulta que, cuando esta supuesta relación / amistad salió a la luz, el entorno de Iker Casillas la acusó de estar inventándose todo, dijeron de ella que "no estaba bien de la cabeza" y que estaba "obsesionada con él". Estas declaraciones / acusaciones han hecho daño en Elisa y decide demandar al portero porque considera que, aunque él nunca se ha pronunciado públicamente, piensa que lo ha hecho a través de su entorno.

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Los detalles de la demanda de Elisa Hernández a Iker Casillas

Elisa Hernández se ha asesorado y ha interpuesto una demanda contra Iker Casillas porque considera que esas palabras dañan su honor y su imagen. De hecho, estas son las palabras concretas: "No solo por la falsedad de las informaciones, sino por la evidente intención de dañar la, el prestigio y la dignidad personal de doña Elisa. Las declaraciones han afectado directamente a su reputación y honor", comenta Omar Suárez mientras lee el documento que acredita esta demanda.

Pero ¿puede Elisa demandar a Iker si este no ha hablado públicamente de ella? "Sí se puede porque ella tiene pruebas de que todas estas personas habrían hablado por boca de Iker. Entonces, como ella puede demostrar que hay una intención de Iker por detrás para que estas personas hablen y la dejen mal...", explica Omar. Por si esto fuera poco, la propia Elisa explica que tiene mensajes de Iker Casillas en los que le dice que le apetecer ir a verla.

Las palabras de Elisa Hernández contra Iker Casillas: "Se dedica a manipular"

"Tengo todos los mensajes de cuando quería quedar conmigo. Iker me decía de hacer ciertas cosas para que pareciera que estábamos juntos. Le demando por todas las mentiras y por todo lo que ha manipulado. Él se dedica a quedar con muchas chicas y a hacer cosas por detrás para que la prensa se acabe enterando y encima tiene la poca vergüenza de que, cuando le preguntan, cuenta una historia y una versión totalmente distinta para dejar mala todo el mundo", son parte de sus declaraciones exclusivas para 'Fiesta'.

Respecto a las pruebas que dice tener, Elisa confiesa que tiene mensajes de varios periodistas en los que le reconocen que "son declaraciones directas de Iker". "Sé que ha sido Iker porque tengo hasta conversaciones con él amenazándome de que me iba a enterar. Él se dedica a llamar a los amigos cuando yo estoy con ellos para intentar hablar conmigo, pero yo ya no quiero hablar nada con él. Tengo todos los mensajes y todos los audios, tengo fotos, grabaciones... tengo todo", sentencia la joven.