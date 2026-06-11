Cómo hacer un buen Sex on the beach y un Bloody Mary para tus eventos este verano

telecinco.es 11 JUN 2026 - 11:42h.

El Sex on the beach y el Bloody Mary son dos de los cócteles que más se consumen en todo el mundo

En ambos se necesitan zumos de diferentes sabores para conseguir el mejor resultado

Chefs, famosos y gastronomía en la segunda edición de los Premios Planes Gourmet

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Comidas y cenas con amigos y familiares son de lo más habitual en cuanto llega el buen tiempo. Después de dar buena cuenta de la comida, el cuerpo pide algo fresquito. Un buen cóctel acompañado de buenas conversaciones es la forma ideal de terminar el plan.

Los mejores cócteles se consiguen con Zumos Pago

Dos de los cócteles estrellas son el Sex on the beach y el Bloody Mary. Este último es considerado el primer combinado salado que se creó. Tanto para preparar uno como otro se necesitan zumos de diferentes sabores. Con Pago conseguirás el mejor sabor para el cóctel.

Esta marca se fundó en 1888 y desde entonces se ha convertido en un referente en la hostelería. Cada uno de sus zumos están creados con las frutas de la mejor calidad y su sabor se convierte en algo diferencial para consumirlo fuera de casa ya sea solo o combinado con otra bebida.

Su alta calidad hace que los zumos Pego sean elegidos por cualquier barman para preparar sus mejores combinados. A esto se le suma que hay hasta 14 sabores diferentes por lo que permiten a los profesionales crear y recrear numerosos tipos de cócteles.

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Cómo preparar un Bloody Mary

Ingredientes

Zumo de tomate

Vodka

Salsa Tabasco

Sal

Pimienta negra

Hielo

En una coctelera mezclas 80 ml de zumo de tomate con 40 ml de Vodka, dos gotas de tabasco, una pizca de sal y de pimienta negra.

Cuando lo tengas todo lo agitas bien para que todos los ingredientes se mezclen y lo sirves en un vaso con hielo.

Cómo preparar un Sex on the beach

Ingredientes

Vodka

Zumo de melocotón

Zumo de naranja

Zumo de arándanos rojo (cranberry)

Hielo

En una coctelera pon abundante hielo y añades 45 ml de Vodka, de 20 a 30 ml de zumo de melocotón y unos 60 ml de zumo de naranja. Con esto dentro lo agitas para mezclarlo bien. Lo viertes en el vaso y por encima añades unos 45 ml de zumo de arándanos para conseguir el efecto visual del degradado de colores.