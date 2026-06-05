Redacción Gastro 05 JUN 2026 - 09:50h.

Ángeles Blanco y José Ribagorda presentaron esta II Edición de los Premios Planes Gourmet, donde se dio cita la alta gastronomía de todo el país

Los nueve premiados recibieron su galardón en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

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Gastronomía, buen ambiente, grandes chefs y rostros conocidos de la televisión y los fogones se dieron cita en la II Edición de los Premios Planes Gourmet, que organiza Mediaset España junto con AGR Food Marketing. El Círculo de Bellas Artes de Madrid se vestía de sus mejores galas para reconocer a los premiados y poner en valor una de las señas de identidad de España: una buena mesa que compartir junto a los tuyos.

Ángeles Blanco y José Ribagorda se volvían a reencontrar en esta segunda edición tras el éxito de la primera edición. "Me hace muy feliz verte y compartir escenario contigo", le decía el presentador a su compañera tras haber compartido plató durante muchos años. La presentadora de Informativos estaba de acuerdo con él. "Nos juntamos y parece que nunca nos hemos separado", le respondió.

La entrega de premios

Los primeros en subir al estrado fueron Francis Paniego, chef con Estrella Michelín con su Restaurante Echaurren, y Luján Argüelles para entregar el premio a José Manuel Bajo, secretario general de la Denominación de Origen Baena, y Javier Alcalá, presidente de la entidad, el Premio Planes Gourmet Sabor de Origen. Destacaron la "historia" que hay detrás de si DO y no dudaron en subrayar que "los olivareros son los héroes anónimos" que hacen que marcas como la suya destaquen en el mercado. "Es el reconocimiento a un trabajo muy intenso durante dos mil años, que son los que se lleva cultivando el olivo en la zona de DO Baena", decía sobre la distinción recibida.

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El Premio Planes Gourmet Sabor Madurado se le otorgó a Iruki del Grupo Embajadores. Juan Pozuelo, chef, formador y comunicador gastronómico, y Laila Jiménez le entregaron la distinción a Jon Gorostiaga, presidente de Iruki. "Me llegan de orgullo este premio. Detrás de una maduración hay mucho trabajo", comentaba. Aseguraba que esto es un trabajo "artesano" que llevan muchos años haciéndolo y este reconocimiento es una distinción a ese buen hacer.

Christian Gálvez y Armando del Rey, director general del Corral de la Morería, fueron los encargados de entregar el Premio Planes Gourmet Turismo Enogastronómico a la Diputación de A Coruña a Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña. "Es una satisfacción para las personas que han decidido dedicarse a algo tan bonito como es producir alimentos de tan excepcional calidad", comentaba el político.

El Premio Best for the Word lo recibió Juan Requena, director de Innovación de KMZERO, a manos de Mateo Blay, presidente de AGR Food Marketing. "Es un impulso de energía para nosotros", comentó al recoger el premio. Habló sobre la idea principal de este proyecto que tan en cuenta hay que tener de cara a un futuro. "Ayudar a salvar los sistemas alimentarios, que no son sostenibles a largo plazo".

El Premio Planes Gourmet a la Investigación Aplicada al viñedo se lo llevó DO Campo de Borja y Eduardo Ibáñez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campo de Borja, fue el encargado de recoger el galardón cuya entrega la hizo Nacho Abad y Paz Yvison, periodista gastronómica y Premio Nacional de gastronomía. Entre otros motivos, uno por los que han recibido este distintivo es por su investigación acerca de los años que tiene cada viñedo. "Junto a la Universidad de Zaragoza y de Navarra se ha conseguido saber cuál es exactamente la edad de los viñedos que tenemos. Se ha podido dar valor a ese tipo de viñedo", confesaba sobre uno de sus métodos para conseguir sus mejores resultados.

El premio a la Innovación en la Cocina Actual fue recogido por Jorge Lasheras, director General de Thermomix en España. "Es un orgullo recibir este premio y creo que la innovación que da Thermomix en España une a cocinas", comenzó diciendo. No se ponen techo y quieren seguir llegando a más casas y hacer que sus productos cada día sea más utilizados y "dar inspiración a la gente".

El Premio Planes Gourmet Producción Sostenible se lo llevó COEXPHAL y su presidente, Juan Antonio González fue el encargado de recibir el galardón en el escenario de mano de David Alemán y Sara Peral, chef con Estrella Michelín del Restaurante OSA. "Estar aquí supone un reconcomiendo a las 15.000 familias que hay detrás, al trabajo, el ser sostenibles, el sacar un buen producto", confesó el presidente de la asociación. Aprovechó para reivindicar la agricultura y la necesidad de movilizarse para que se conozca el esfuerzo que hay detrás de cada producto que llega a las casas.

El Premio Planes Gourmet Marca agroalimentaria fue entregado por Iván Cerdeño, Chef del restaurante Iván Cerdeño-Cigarral del Ángel en Toledo, y Carmen Corazzini a Tierra de Sabor. María González, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural fue la encargada de recibir el galardón. Agradecía el reconocimiento de Mediaset y aprovechaba para confesar algo.

"Vamos a ser la despensa oficial de la Real Federación Española de Fútbol", decía ante los presente. Esperaba que con estos productos de calidad ayudaran a los de Luis de la Fuente a ganar el Mundial de Estados Unidos que está a punto de comenzar. "Emoción y gratitud", decía la consejera que suponía para ella recoger este premio, aunque reivindicada a los verdaderos protagonistas de sus alimentos: ganaderos, agricultores, cooperativas y la industria agroalimentaria de Castilla y León.

El acto de la entrega de premios se cerró con el premio que da el nombre de este evento y se lo llevó los Restaurantes y Tabernas de Madrid. Alfonso Delgado, su presidente, recogió en el estrado junto a Manuel Villanueva y Amaranta Rodríguez, directora del restaurante Estrella Michelín Culler de Pau, el Premio Planes Gourmet 2026. "Es un honor recibir este premio y nos ayuda a seguir luchando y a promover la restauración centenaria que nos hace diferente con respecto a otras ciudades y países", comentó sobre la importancia de un galardón así.

Brindis y muchas caras conocidas

Tras recibir cada uno de los premiados su distinción, los invitados dieron buena cuenta de lo que significa la gastronomía española en el cóctel, aunque no todo fue comida. Thermomix pudo deleitar a los asistentes con algunos de sus mejores productos que ayudan a cada una de las personas a ser mejores chefs. Lo que tampoco faltó fue agua Fonte Vella para refrescarse y estar hidratados.

También había una amplia variedad de cócteles con Zumos Pago y el ron Arehucas tampoco faltó. Los amantes de la cerveza pudieron disfrutar de una buena Garage Beer bien fresquita. COEXPHAL sirvió una de sus mejores sandías.

Si hubo buena bebida, también hubo buena comida. Los asistentes pudieron disfrutar de varios de sus productos con Denominación de Origen Campo de Borja y algunos de los grandes aceites que llevan el sello de Denominación de Origen Baena. La Diputación de A Coruña sirvió una degustación de quesos, patatas fritas o galletas. Con Iruky se pudo ver con algunos ejemplos la gran calidad de su carne y Tierra de Sabor sirvió algunos de sus productos más destacados.

El Círculo de Bellas Artes se llenó de rostros conocidos. Ana Terradillos, Luján Argüelles, Laila Jiménez, Nacho Abad, David Aleman, Francis Paniego (chef Estrella Michelín), la influencer Laura López Mon, María Verdoy, Carmen Corazzini, Christian Gálvez, Amaranta Rodriguez (chef Estrella Michelín), Antonio Montero, Omar Suárez, la influencer Sabina Banzo, Omar Suárez o Marisa Martín Blázquez fueron algunos de ellos.

Los asistentes no solo se fueron con el gran sabor de boca que les dejó el momento del cóctel y la gran gala con los premiados. Cada uno de ellos se llevaron una Goodie Bag cargada de productos gourmet para seguir degustando la buena gastronomía en casa.

Manuel Villanueva, uno de los miembros del jurado del Premio Especial, que él mismo entregó junto a Amaranta Rodríguez, habló de lo que son estos premios, unos galardones que son primeros premios gastronómicos nacionales organizados por un grupo televisivo. "Tener un plan gourmet para la gente que nos gusta la gastronomía es algo ideal".

La lista de los premiados