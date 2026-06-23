Los beneficios del agua con gas y por qué es el complemento gastronómico perfecto

telecinco.es 23 JUN 2026 - 09:43h.

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El agua con gas cada vez tiene más seguidores. A medida que se van sabiendo sus beneficios y propiedades los consumidores se dan cuenta que es una opción saludable para cuando quieres beber algo más que agua. Debes saber que hidrata igual, pero sus matices son diferentes.

El agua mineral natural con gas de Font Vella tiene esa frescura y burbujas que te da un toque diferente en tu paladar. Es una opción saludable porque no aporta calorías y se convierte en el complemento ideal para refrescarte o acompañar tus comidas. El agua con gas está creada a partir del agua mineral Font Vella. Esta tiene una composición mineral única y por eso la convierte en un agua ideal para maridar la dieta mediterránea y realzar el sabor de la comida en cada sorbo.

En su formato de botella de cristal retornable contribuirás a la economía circular y podrá ser utilizada más veces. También está en formato PET que no altera su sabor y son también reciclables.

El agua con gas en vidrio de Font Vella se añadió al porfolio de la marca aprovechando su 150 aniversario. Además, la marca aprovechó la señalada fecha para renovar el formato de su botella con un diseño icónico. Con este cambio pretenden aportar elegancia y sofisticación a partes iguales en todos sus productos. Quieren fusionar tradición, calidad y confianza y también modernidad e innovación, pero sin tocar una de sus señas de identidad: su mineralización equilibrada.

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Esta cualidad la convierten en la opción ideal para acompañar cualquier plato de la dieta mediterránea. Con aspecto cristalino, aroma limpio y sabor suave y acidez controlada, aporta frescura sin interferir en los sabores de la comida. Otra de sus particularidades es su carácter neutro y elegante. Esto convierte a Font Vella en una opción perfecta para todo tipo de propuestas culinarias, desde cocina mediterránea hasta menús de autor.

La marca elegida por expertos y grandes chefs

Font Vella no solo es reconocida por los profesionales de la alta cocina, los expertos en nutrición también la han destacado con un título que le ha otorgado la SENC (Sociedad Española De Nutrición Comunitaria). Está comprometida con los hábitos saludables y en esta nueva era refuerza esa idea de la importancia de estar hidratados. Sus 150 años de historia avalan su profesionalidad y su calidad.

Chefs con Estrellas Michelín y dos Solos Repsol como son Javier Sanz y Juan Sahuquillo reconocen que trabajan con esta marca porque va en consonancia con lo que ellos transmiten en sus platos. “Font Vella es una marca que siempre ha estado presente en nuestras vidas, y ahora tenemos la oportunidad de trabajar con ella. Es un agua que refleja nuestra manera de cocinar, basada en la calidad y la confianza. Su mineralización equilibrada la convierte en el acompañamiento ideal para nuestra cocina, realzando los sabores con su frescura inigualable”, afirman los cocineros.

La Water Sommelier Union (asociación profesional internacional que agrupa a los sumilleres de agua certificado) considera a Font Vella como un producto premium y eso no ocurre por casualidad. Una mesa en la que hay Font Vella ya ha dado un salto de calidad para convencer a los paladares más exigentes.

Su calidad en el contenido y el continente hace que sea ideal para cualquier comida y da un toque distintivo en la mesa en la que la pongas.

La bebida perfecta para las degustaciones y catas

Font Vella participó en el reciente evento celebrado de la segunda edición de los Premios Planes Gourmet que organizó Mediaset junto con AGR Food Marketing. Uno de los productos que ofrecieron fue el agua con gas y fue una bebida muy consumida porque es un complemento gastronómico ideal. Sus burbujas permiten limpiar el paladar y de ahí que sea un producto perfecto para evitar que los sabores se mezclen.

Los beneficios del agua con gas de Font Vella

El agua con gas de Font Vella no es una bebida más. Te refresca con sus burbujas finas a la vez que te aporta los minerales del agua Font Vella. Con Font Vella en la mesa y buena compañía el plan será perfecto. Equilibrio, sofisticación y excelencia son algunas de las señas de identidad que acompañan a sus productos.