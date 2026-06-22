Lorena Romera 22 JUN 2026 - 14:20h.

La colaboradora ingresa en urgencias tras sufrir una hemorragia: última hora sobre su estado de salud

Marta Peñate valora saltarse la recomendación médica pese al riesgo de hemorragia interna por su embarazo ectópico

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Marta Peñate ha tenido que acudir de urgencia al hospital tras sufrir una grave hemorragia por su embarazo ectópico. Tal y como ella misma ha confirmado, su situación ha empeorado en las últimas horas. Tanto, que se ha visto obligada a cancelar las vacaciones que tenía programadas a la Costa Amalfitana, en Italia, y someterse a pruebas que han determinado que "la inyección no ha funcionado".

A través de sus redes sociales, visiblemente afectada pero manteniendo la entereza, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha compartido el durísimo revés que ha sufrido al comprobar que los valores analíticos no están respondiendo como deberían al tratamiento inicial.

"Ayer tuve una hemorragia bastante grande, tuve que ir al hospital", ha relatado la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, desvelando que el fármaco que le inyectaron hace unos días no ha dado los resultados esperados para frenar el proceso de gestación: "La beta, o sea, la hormona del embarazo, no ha bajado, ha subido, con lo cual la inyección no ha funcionado".

Debido a que los niveles hormonales siguen en aumento, el riesgo de complicaciones médicas continúa siendo elevado, por lo que se recomienda que siga un control de lo más estricto: "Mañana tengo que volver; si no baja, me tienen que volver a pinchar". Tras esta visita al hospital, la pareja de Tony Spina ha podido conocer más detalles de su situación.

"Me han dicho que la hemorragia ha sido por aborto del endometrio, pude soltar medio litro de sangre de golpe, y es porque mi endometrio se ha dado cuenta que no estoy embarazada... pero sigo teniendo el quiste ahí que es el 'embrión'. Se llama embarazo ectópico cornual", ha explicado con sus palabras.

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¿Qué es un embarazo ectópico cornual?

Este tipo de embarazo ectópico, también conocido como intersticial, ocurre cuando el embrión se implanta en la porción de la trompa de Falopio que atraviesa la pared del útero. Tal y como apuntan desde Elsevier, representa entre el 2% y el 4% de los embarazos ectópicos y conlleva un alto riesgo de hemorragia grave.

Por este motivo, y tras haber sopesado inicialmente seguir adelante con sus planes vacacionales, saltándose la recomendación médica, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', ha decidido asumir su realidad y guardar reposo: "Obviamente no me voy a poder ir de viaje porque está la cosa un poco complicada".

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Pese a que siempre intenta relativizar y mostrarse optimista ante sus seguidores, la exconcursante de 'Gran Hermano' reconoce encontrarse al límite de sus fuerzas: "No he tenido ganas de subir contenido, sinceramente. No tuve un gran día ayer; al revés, tuve un muy mal día. Siempre intento poner una sonrisa a todo esto. Tampoco quiero subir una historia llorando, que es lo que hubiera subido ayer. Creo que hubiera estado llorando mientras grababa, y no me apetecía".

Resignada, Marta Peñate ha explicado a sus seguidores que ahora mismo va a priorizar su salud, y más después de sufrir esta grave hemorragia: "Tengo que hacerme a la idea que esto es lo que me ha tocado vivir y seguir con mis días con la mayor normalidad. Qué ganas de cerrar esta página".