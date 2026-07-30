Raúl Pérez, el druida del vino

José Ribagorda 30 JUL 2026 - 08:55h.

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Estamos ante una de las personalidades más relevantes que ha dado el mundo del vino en España. El berciano Raúl Pérez, al que podéis conocer con detalle en el documental 'El mago del vino' que se emite en Cuatro y en Mediaset Infinity, ha llegado a ser elegido Mejor Enólogo del Mundo en el prestigioso Grand Tasting de Shanghái en 2016.

Hombre sencillo dotado de un talento descomunal siempre apostó por la recuperación de uvas autóctonas de nuestro país que estaban prácticamente desparecidas. En la actualidad elabora más de doscientos vinos en España y en distintos lugares del mundo. Le hemos visitado en su localidad natal, Valtuille de Abajo, en León.