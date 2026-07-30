El joven de 24 años detenido por matar a su padre en la localidad coruñesa ha afirmado que actuó tras ver al progenitor maltratando a su abuela

Detenido tras matar a su padre a tiros con una escopeta en Aguiño, A Coruña: lo confesó a un vecino y le pidió llamar al 112

Compartir







A CoruñaEl varón detenido en la tarde del miércoles en la localidad coruñesa de Aguiño por matar a tiros a su padre ha confesado el crimen ante las autoridades alegando que actuó tratando de proteger a su abuela. El joven, de 24 años, declaró que le metió “tres tiros en la cabeza” con una escopeta después de ver a su progenitor, de 47 años, maltratando a la mujer, algo que ahora las autoridades tratan de verificar.

Todo ocurrió en torno a las 14:00 horas en la vivienda familiar de la parroquia de Ribeira, en la calle Vionta, donde el fallecido residía junto a su esposa, la abuela y dos hijos, entre ellos el detenido, que tras perpetrar el parricidio le contó a unos vecinos lo ocurrido, pidiendo que contactasen con el 112, tras lo cual la Policía Nacional le puso bajo arresto.

La confesión del parricida de Aguiño: “Acabo de matar a mi padre”

Al parecer, él mismo se dirigió a un vecino y le dijo: “Acabo de matar a mi padre, le metí tres tiros en la cabeza”, según ha contado este último al medio El Correo Gallego.

Tras ello, tal como le pedía el autor del crimen, el vecino llamó al 112, que envió a varios efectivos hasta el lugar. Allí, los sanitarios trataron de asistir a la víctima y procedieron a su inmediato traslado hasta el Hospital Comarcal de Barbanza, donde, en estado crítico, acabaría muriendo poco después.

PUEDE INTERESARTE La mujer asesinada por su pareja en Barcelona habría sido detenida hace semanas por una presunta agresión a él y a sus hijos

Por su parte, el parricida, autor confeso del crimen, fue detenido sin que opusiera resistencia por agentes de la Policía Nacional, que, según informa El Correo Gallego, impidieron que la abuela se aproximase para hablar con él cuando le metían en el coche para llevarlo a dependencias policiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora, las autoridades, que no han dejado de recabar cualquier prueba que pueda resultar útil en el lugar de los hechos, investigan las circunstancias en que se produjo todo, siendo una de las hipótesis que todo haya podido ocurrir en el marco de un episodio de violencia doméstica tras una discusión.

Mientras, se espera que el joven de 24 años pase a disposición judicial este viernes 31 de julio.