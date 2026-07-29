El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski, pide a Trump más misiles patriots para luchar contra Rusia

Trump anuncia una pausa en los bombardeos contra Irán para dar paso a la diplomacia, pero amenaza con reanudarlos si fracasan las conversaciones

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El conflicto en Oriente Medio se encona, tras una breve pausa: Teherán y Washington han vuelto a intercambiar ataques con misiles. La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado una ofensiva sorpresa contra una base aérea del Ejército estadounidense en Jordania, que Estados Unidos asegura haber "interceptado con éxito". Trump, mientras tanto ha mantenido, este martes, un breve encuentro con su aliado, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, partidario de mantener la guerra contra los ayatolás.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado en sus redes, que "fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque por sorpresa contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo", aunque añaden que "todos los misiles" han sido "interceptados con éxito", al tiempo que ha advertido que sus fuerzas se mantienen "en alerta" y en un "alto estado de preparación".

La Guardia Revolucionaria de Irán, por su parte, ha reivindicado el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania, en un comunicado de la fuerza castrense, publicado por la agencia de noticias Tasnim.

"En respuesta a las acciones agresivas del Ejército de Estados Unidos, asesino de niños, hace unas horas, los valientes combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron la base aérea y el cuartel general del Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos", según el texto.

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La misma fuerza iraní ha avanzado que "mientras continúen las amenazas" contra Teherán y "persistan las acciones ilegales y malévolas de las fuerzas estadounidenses (...) la resistencia continuará".

"Las amenazas de los funcionarios estadounidenses y las intervenciones ilegales contra nuestros intereses deben cesar", ha agregado el comunicado.

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Trump se reúne con Netanyahu y Zelenski

El presidente Donald Trump, coincidiendo con el funeral del senador republicano Graham, organizó dos reuniones a puerta cerrada, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski.

El presidente ucranio le ha pedido más misiles Patriot y ha ofrecido a cambio, tecnología de drones para la guerra contra Irán, en un encuentro que confirma la mejora de su relación tras año y medio de tensiones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió ambas reuniones como “positivas y productivas”, mientras que Netanyahu elogió “una de las mejores conversaciones” que él y Trump han tenido, citando una estrecha coordinación sobre Irán y otros asuntos de seguridad. Todos los líderes asistieron más tarde al funeral del senador Lindsey Graham en la Catedral Nacional.