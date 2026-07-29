Jaime Campaner, el nuevo abogado de la mujer del presidente del Gobierno, pide ampliar el plazo para presentar su escrito de defensa

La Complutense reclama a Begoña Gómez y a su asesora 113.000 euros por el 'software'

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Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha informado al juez Juan Carlos Peinado que ha sustituido a su abogado, Antonio Camacho, que la defendía desde 2024, por el letrado Jaime Campaner. Será este último quien la asistirá en la causa que la juzgará por supuesto delitos de tráfico de influencias y malversación.

Jaime Campaner ha presentado un escrito ante el juzgado en el que solicita ampliar el plazo para presentar su escrito de defensa en la causa que está pendiente de apertura de juicio oral, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EFE fuentes jurídicas.

El exministro de Interior, Antonio Camacho ha sido el abogado de Begoña Gómez desde 2024, cuando fue encausada por el juez Juan Carlos Peinado, tras una denuncia del sindicato de ultraderecha, Manos Limpias.

Este cambio de abogado ocurre apenas unas semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara el proceso por jurado popular contra la esposa de Pedro Sánchez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

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Quién es Jaime Campaner, el nuevo abogado de Begoña Gómez

El nuevo abogado que defenderá a la mujer del presidente del Gobierno es Jaime Campaner, socio director del despacho Campaner Law, especializado en derecho penal y procesal penal; además tiene un doctorado en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid.

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Campaner ha intervenido en causas judiciales muy mediáticas, entre las que destaca el juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos, siendo Campaner la defensa de Josep Pujol Ferrusola. Un proceso que está pendiente de sentencia.

También participó en el juicio del caso Nóos, donde defendía al asesor fiscal Salvador Trinxet; y representó al FC Barcelona, con la presidencia de Joan Laporta, en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva.

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Campaner ha representado al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en su acusación en el procedimiento contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de Repsol y Caixabanl para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. Hace unos meses, el comisario fue absuelto de esta causa.

La causa judicial de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se encuentra pendiente de los escritos de defensa, para los que Campaner ha pedido una ampliación de plazos.

La acusación popular, liderada por Hazte Oír, ha pedido 13 años de prisión para la primera y 6 para la segunda. La Fiscalía, por su parte, ha comunicado que solicitará la absolución de la esposa de Sánchez.

La Universidad Complutense de Madrid eclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil en relación al 'software' creado para la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en el centro universitario.