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Al lado del sector primario en las zonas afectadas por el devastador incendio de Ávila

P40 - Al lado del sector primario en las zonas afectadas por el devastador incendio de Ávila
Pepe Ribagorda entrevista a Ignacio Delgado. Informativos Telecinco

  • José Ribagorda habla con Ignacio Delgado, propietario de la explotación ganadera Venero Claro, en Navaluenga

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Conmueve escuchar a Ignacio Delgado, propietario de la explotación ganadera Venero Claro, en Navaluenga, en el valle abulense de Hiruelas. Escuchar cómo nos cuenta la angustia sufrida tratando de salvar los ejemplares de la excelente raza vaca avileña negra ibérica.

Nacho nos cuenta qué pudo fallar para que el incendio haya tenido unas consecuencias tan devastadoras y propone soluciones. Desde aquí todo nuestro apoyo al sector primario de estos preciosos valles arrasados.

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