Al lado del sector primario en las zonas afectadas por el devastador incendio de Ávila

José Ribagorda 07 SEP 2026 - 11:44h.

José Ribagorda habla con Ignacio Delgado, propietario de la explotación ganadera Venero Claro, en Navaluenga

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Conmueve escuchar a Ignacio Delgado, propietario de la explotación ganadera Venero Claro, en Navaluenga, en el valle abulense de Hiruelas. Escuchar cómo nos cuenta la angustia sufrida tratando de salvar los ejemplares de la excelente raza vaca avileña negra ibérica.

Nacho nos cuenta qué pudo fallar para que el incendio haya tenido unas consecuencias tan devastadoras y propone soluciones. Desde aquí todo nuestro apoyo al sector primario de estos preciosos valles arrasados.