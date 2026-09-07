Los dos hermanos detenidos en Hornachos por la muerte de su vecina, Julián y Manuel González, se encuentran en prisión provisional

El informe de Criminalística de la Guardia Civil muestra las circunstancias en las que se encontraba la casa de los hermanos

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Los investigadores continúan analizando todos los detalles del caso Francisca Cadenas tras el hallazgo de sus restos el pasado 11 de marzo en la casa de sus vecinos.

Los dos hermanos detenidos en Hornachos por la muerte de su vecina, Julián y Manuel González, se encuentran en prisión provisional acusados de matar y descuartizar a Francisca Cadenas.

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La casa de los dos hermanos

El informe de Criminalística de la Guardia Civil recogido por El Periódico muestra las circunstancias en las que se encontraba la casa de los hermanos, donde se encontraron enterrados los restos de Francisca.

El domicilio estaba lleno de suciedad, con acumulación de todo tipo de objetos como macetas, garrafas de agua o productos de limpieza. Además, en el informe se destaca también la suciedad en toda la casa, especialmente en la cocina y el cuarto de baño.

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Según el citado medio, en la habitación del hermano mayor, Manuel, los agentes encontraron una carabina y una pistola de aire comprimido. En ese mismo cuarto también se halló un cajón con un mechón de pelo de mujer con un coletero.En el otro cuarto, el de Julián, también habían encontrado otro mechón de pelo junto a varios dientes humanos.

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El informe también destaca el hallazgo de "unas bragas de color blanco, siendo recogidas y reseñadas como D1-H11-IN1". Esta ropa interior fue analizada y al parecer no pertenecía a Francisca Cadenas. Según el medio, pertenecía a una vecina del pueblo y Julián, autor confeso del crimen, la habría robado.

El crimen de Francisca Cadenas

El caso permaneció sin novedades hasta el pasado 11 de marzo, cuando hallaron los restos mortales de la mujer en casa de Julián y Manuel, dos hermanos que vivían en su calle y que permanecen encarcelados en la prisión de Morón de la Frontera a la espera de que avance la instrucción y se fije la fecha del juicio.

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El callejón donde desapareció la vecina de Hornachos aquella noche lleva hoy el nombre de Travesía Francisca Cadenas Márquez, una forma de evitar que el crimen caiga en el olvido en el mismo lugar donde se perdió su rastro.

La ubicación de la vivienda de los detenidos fue clave en la desaparición de Francisca Cadenas. A diferencia de la víctima, que residía unos números más abajo, los hermanos vivían en la parte de la calle Nueva más próxima al callejón, convirtiendo su portal en un punto de paso obligatorio y fatal. La investigación de la UCO ha determinado que Francisca no desapareció en el interior del pasadizo, sino que fue abordada justo al salir de él, en el momento exacto en que pasaba por la puerta de los sospechosos.