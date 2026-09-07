La princesa empieza este lunes sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Las fechas clave de la princesa Leonor en la universidad: exámenes, vacaciones y el día que pondrá fin a su primer curso

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MadridLa Princesa Leonor ha llegado "con muchas ganas" al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde en los próximos cuatro años cursará Ciencias Políticas, siguiendo así con su formación para convertirse algún día en Reina.

Como una más de los alrededor de 3.000 alumnos que este lunes inician el curso universitario en este centro público, la Princesa de Asturias ha llegado poco antes de las 9.00 horas vestida con vaqueros, camisa blanca, zapatillas deportivas y un enorme bolso negro.

A la entrada la esperaban numerosos alumnos que, como ella inician este lunes las clases, así con personal del centro y otros curiosos que se han acercado hasta la universidad para ser testigos de la ocasión y que comentaban emocionados el momento, tomando fotos y grabando vídeos.

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"Ilusionada y tranquila"

La hija mayor de los Reyes ha sido saludado a las puertas del edificio "Adolfo Posada", donde se encuentra su aula, al rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

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Antes de entrar al edificio, la Princesa Leonor ha saludado con la mano a los presentes y a los numerosos periodistas presentes, asegurando que inicia "con muchas ganas" esta nueva etapa en su formación, tras haber cumplido los tres años de instrucción militar.

La Princesa "estaba ilusionada y tranquila y con ganas de comenzar", ha comentado posteriormente a la prensa el rector, que ha reconocido que para la UC3M supone "una alegría y una responsabilidad" el que la futura Reina vaya a realizar sus estudios en esta universidad pública.

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Cuatro años de carrera

La Princesa de Asturias ha elegido el grado de Ciencias Políticas, de cuatro años, y cursará el mismo currículo que el resto de sus compañeros, compatibilizando sus estudios, como ha hecho hasta ahora y previsiblemente de forma incipiente, con sus obligaciones institucionales, como ya ha venido haciendo en los últimos años.

En esto se diferenciará de su padre, el actual Rey, quien estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) pero complementó su formación con algunas asignaturas de Ciencias Económicas. En el caso de la Princesa de Asturias, no se descarta que pueda recibir clases puntuales de cuestiones específicas, sobre todo relacionadas con el Derecho, a lo que a posteriori, y como ya hizo el actual monarca, podría sumarse un máster, que podría estudiar en el extranjero.

Normalizar su presencia en el campus

El hecho de que vaya a estudiar el mismo currículo que sus compañeros hará que cuando concluya los cuatro años de grado cuente con un título homologado. Además, permitirá contribuir a normalizar su presencia en el campus y que pueda ser una alumna más, como también se ha intentado durante su paso por las academias de los tres ejércitos en estos últimos tres años.

No obstante, su acceso no será igual que el de buena parte de sus compañeros, ya que al haber cursado el Bachillerato Internacional no necesitaba realizar la EBAU y consiguió una de las plazas reservadas a quienes se encuentran en su misma situación.

Para ello, la hija mayor de los Reyes tuvo que presentar una solicitud a través del llamado proceso de admisión anticipada (early admission), vía por la que acceden a la Carlos III un porcentaje reducido de alumnos, de los que solo dos de cada diez son españoles. Según precisó Zarzuela, su solicitud obtuvo "la resolución favorable del Comité de Evaluación", que tuvo en cuenta los estudios realizados y los buenos resultados.