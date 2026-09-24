Claudia Barraso 24 SEP 2026 - 22:13h.

Belén López, pareja del fallecido, habría pasado aislada con el enfermo durante un día entero y decidió no llamar a la ambulancia pese a su estado

Detienen a la pareja del arquitecto Josep Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic, por su muerte en su casa de Baqueira en 2025: fue su sobrino el que encontró el cadáver

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Belén López, detenida por homicidio y pareja de Josep Juanpere, se aisló con el arquitecto enfermo en el apartamento de Baqueira durante 24 horas. Juanpere fue encontrado muerto, junto a su novia en un grave estado de nervios, la tarde del 26 de diciembre. El cuerpo lo encontró su sobrino cuando llegó al domicilio.

Los amigos y familiares del arquitecto estaban preocupados por él ya que desde a tarde del 25 de diciembre nadie sabía nada de él y no podían contactar con el fallecido después de que dijese que se encontraba muy mal en Nochebuena. Para las autoridades catalanas, el tiempo que su novia pasó incomunicada junto al arquitecto es muy relevante en la investigación, teniendo en cuenta que no llamaron a la ambulancia, según confirma ‘El Periódico’.

Belén López, de 65 años y originaria de Madrid, tendrá que declarar este viernes ante el juez de Vielha que instruye la causa, según confirma el mismo medio. Lo hará bajo secreto de sumario y, tras ello, será el juez quien decida si la investigada queda en libertad o pasa a prisión preventiva hasta la celebración del juicio por la extraña muerte del arquitecto.

Así sucedieron los hechos

El arquitecto, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja en su residencia de la Val d’Aran. El día 24 ya acudió al hospital de Vielha, donde pasó varias horas en observación. El día 26, Josep Juanpere falleció en su segunda residencia.

A raíz del fallecimiento, el Juzgado de Instrucción de Vielha abrió una investigación. Según ha informado 'El Periódico', fue un sobrino del arquitecto el que acudió a la vivienda y en el interior encontró el cuerpo sin vida de su tío y a la pareja de este que se encontraba en estado de shock.

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Nada más encontrar a su tío sin vida, el sobrino de Josep Juanpere i Miret dio aviso a los sanitarios. Al llegar a la vivienda, el equipo médico que se trasladó tan solo pudo certificar el fallecimiento de Josep Juanpere i Miret. "Al haber sido atendido el día anterior en el hospital, supuestamente no se habría firmado el certificado médico de defunción. Por ello, se instó al juzgado para que se le hiciera la autopsia para determinar las causas exactas", explicaban desde el medio de comunicación 'Segre'.