El Tribunal Provincial de Samui, Tailandia, rechaza los recursos

El abogado de la familia de Edwin Arrieta, tres años después del crimen de Daniel Sancho: "Marcó profundamente mi vida"

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El Tribunal Provincial de Samui, Tailandia, ha desestimado los recursos de Daniel Sancho y mantiene la cadena perpetua para él por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

Durante la lectura del fallo de las apelaciones este viernes, en una cita en la que se convocó a la defensa del español, el tribunal ha resuelto rechazar los recursos. De este modo, se mantiene la sentencia de primera instancia que le condenó a cadena perpetua, acusado de asesinato premeditado de Arrieta, según un comunicado de las autoridades judiciales.