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Caso Daniel Sancho

Tailandia desestima los recursos de Daniel Sancho: mantiene la cadena perpetua

Imagen de la prisión de Surat Thani y de Daniel Sancho
Daniel Sancho. Informativos Telecinco
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El Tribunal Provincial de Samui, Tailandia, ha desestimado los recursos de Daniel Sancho y mantiene la cadena perpetua para él por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

Durante la lectura del fallo de las apelaciones este viernes, en una cita en la que se convocó a la defensa del español, el tribunal ha resuelto rechazar los recursos. De este modo, se mantiene la sentencia de primera instancia que le condenó a cadena perpetua, acusado de asesinato premeditado de Arrieta, según un comunicado de las autoridades judiciales.

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