¿Es recomendable una dieta vegana o vegetariana en niños?

Seguir una dieta vegetariana o vegana siendo niños no es lo más recomendable porque va a haber muchos nutrientes que el organismo no va a adquirir porque no están presentes en los vegetales, creando así un déficit de ellos en un organismo que está en pleno crecimiento y desarrollo, siendo necesaria una suplementación a la alimentación.

Por eso María Luisa Ferrerós sostiene que no es recomendable optar por estas dietas en los niños, otra cosa son los adultos, que saben qué consecuencias puede tener seguir está alimentación y tienen una mayor conciencia sobre qué suplementos necesita su organismo. “Científicamente no se puede recomendar porque no hay niños que hayas tenido toda una infancia o adolescencia siendo veganos y qué repercusiones ha tenido en su vida adulta. Como no lo sabemos, no lo podemos recomendar”, subraya la psicóloga infantil.