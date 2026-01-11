"Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!" ha asegurado Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su ayuda para "liberar" Irán, en un nuevo mensaje de respaldo a los manifestantes que llevan ya una semana saliendo a las calles del país en una nueva crisis que ha dejado, según ONG, más de un centenar de muertos.

"Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump", ha manifestado el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.

Irán cumple una semana de manifestaciones que estallaron con el desplome de la moneda nacional, el rial, y que han terminado degenerando en disturbios. El Gobierno iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, ha acusado en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar este descenso a la violencia.

El país lleva 48 horas bajo cortes de internet prácticamente generalizados, según el portal especializado NetBlocks, reconocidos por las propias autoridades iraníes para contener la difusión de información nociva para la seguridad del Estado.

Trump ha sido contestado por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de EEUU en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas.

Más de un centenar de muertos

Al menos 115 personas han muerto ya por los disturbios que comenzaron el pasado fin de semana, de las cuales unas 37 son efectivos de seguridad, bien del Ejército o de la Policía, según el último balance presentado por la ONG HRANA, especializada en el seguimiento de los Derechos Humanos en la república islámica a partir de fuentes del interior del país.

Según HRANA siete de las víctimas eran menores de edad y la práctica mayoría han fallecido por el impacto a quemarropa de balas o perdigones. Las fuerzas de seguridad, añade, han arrestado a 2.638 personas.

De acuerdo con la agencia semioficial de noticias Tasnim, las autoridades iraníes podrían dar su propio balance a lo largo de este domingo. Fuentes de Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán han ido avanzando ya que "el número de mártires en los recientes disturbios estadounidenses y sionistas es significativo".