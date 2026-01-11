Equipo Outdoor 11 ENE 2026 - 11:52h.

Sofía Suescun sorprende al confesar en redes sociales que su padre se ha puesto en contacto con ella tras años sin hablarse

El 2026 empieza con sorpresa para Sofía Suescun, quien ha recibido una inesperada llamada por parte de su padre, con quien no tiene relación alguna. Ha sido la propia influencer quien ha confesado a sus miles de seguidores, a través de unos stories de Instagram, todo lo que ha sucedido. Llama la atención que repentina toma de contacto de la expareja de Maite Galdeano haya sucedido justo el mismo día en el que se da a conocer que el padre de Kiko Jiménez ha sido detenido por haber apuñalado a un hombre en Linares.

Sofía Suescun, en shock tras la llamada de su padre

"Acaba de pasarme algo que me ha dejado paralizada y en shock", comienza a relatar Sofía Suescun. "He recibido una llamada dejándome un mensaje de voz en el buzón que es lo último que me esperaba para empezar este 2026. No sé ni cómo procesarlo, necesito tiempo porque estoy flipando", añade la novia de Kiko Jiménez. Como era de esperar, sus fans se han preocupado al leer este impactante mensaje y han sido muchos quienes le han escrito mostrando su preocupación.

Horas después, ante el revuelo ocasionado por su confesión, Sofía Suescun se ha visto en la necesidad de aclarar lo sucedido y dar más detalles de esa inesperada llamada que ha recibido: "Ay, chicos... no quiero alarmar a nadie porque no ha sido nada grave. Simplemente me ha impactado por la situación. Lo que ha pasado es que esta mañana me ha llamado mi padre con el que no tengo relación desde hace muchísimos años", cuenta Sofía en otro story.

"No lo he cogido porque el número no estaba guardado, pero al rato me ha dejado un mensaje de voz", continúa desvelando la exparticipante de 'Supervivientes All Stars' para rematar con las siguientes declaraciones: "Me ha revuelto un poco el estómago, pero no quiero que me afecte. Gracias por preocuparos". En la imagen publicada por la propia Sofia se puede intuir parte del texto que le ha escrito su padre. Sin duda, un noticia que nadie se esperaba.

El padre de Kiko Jiménez, en prisión sin fianza

Por otro lado, Fernando Martínez, padre de Kiko Jiménez, ha sido acusado de "tentativa de homicidio" por haber agredido con un machete a un vecino de la localidad jienense de Linares. Los hechos se produjeron el pasado 8 de enero cuando, tras una corta conversación, el padre de Kiko asestó una puñalada al dueño de una armería del municipio andaluz. Después, se atrincheró en su casa hasta que las autoridades entraron por la fuerza para arrestarlo. Se encuentra en prisión sin fianza.