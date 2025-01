La escena se repite. Abrimos una lata o un tarro , ya sea de aceitunas, de atún, de espárragos o de lo que quiera que sea y lo primero que hacemos es tirar el líquido por el fregadero . Solemos pensar que no es bueno consumirlo, así que lo desecharmos sin más. Incluso hay personas que piensan que es tóxico. Pero nada más lejos de la realidad.

Resulta curioso que algunas personas tiren el líquido de las conservas porque piensan que es tóxico , mientras consumen sin preocupación el alimento que estaba sumergido en él. Y es que, como podemos imaginar, si ese líquido realmente fuera tóxico, el alimento no sería apto para el consumo.

Esos recelos se deben sobre todo a bulos, rumores y creencias populares . Pero no tienen nada de cierto. Es decir, el líquido que acompaña a las conservas no es tóxico.

A veces ni siquiera nos paramos a pensar en la composición de ese líquido que acompaña a los alimentos en conserva y que se conoce como “líquido de gobierno” o “líquido de cobertura”. Pero no tiene nada de extraño.

En segundo lugar, se introduce el alimento en los envases y se añade el líquido de cobertura, cuya composición depende del tipo de alimento y del producto que se quiera conseguir (por ejemplo, escabeche, aceite, salmuera, etc.).

En ocasiones se emplean además otros ingredientes minoritarios, como antioxidantes, que permiten mantener unas buenas características organolépticas del alimento durante más tiempo: por ejemplo, evitan o retrasan el desarrollo de olores y sabores a rancio, de coloraciones pardas o anormales, etc. En cualquier caso, se trata de sustancias seguras cuya presencia y consumo no debe preocuparnos.

Lo primero que debemos tener claro es que, como ya hemos dicho, el líquido de las conservas no es tóxico. Es decir, no es necesario desecharlo. O al menos, no siempre. Hay que hacer distinciones y tener en cuenta de qué tipo de líquido estamos hablando.