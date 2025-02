Triun Arts, autor de 'Daniel Sancho: toda la verdad y nada más que la verdad', analiza en la web de Informativos Telecinco claves del caso

El autor sevillano, también youtuber, explica qué puede ocurrir con los recursos de la defensa y cuál puede ser el devenir del condenado

Los abogados de Daniel Sancho confirman que el recurso de apelación contra la cadena perpetua se pospone

Daniel Sancho continúa con su vida presidiaria en la cárcel tailandesa de Surat Thani mientras espera que su defensa presente un nuevo recurso contra la condena a cadena perpetua que dictó contra él la Corte provincial de Koh Samui el pasado verano por el asesinato y el descuartizamiento de Edwin Arrieta en agosto de 2023. El español de 30 años cree que se le podría rebajar la pena, pero parece realmente complicado.

El nuevo recurso de apelación todavía no se ha entregado, ya que sus abogados han conseguido una tercera prórroga para revisar el documento una vez más antes de enviarlo a la justicia del país asiático. Pero ¿qué se dirá ese recurso? ¿tendrá algún recorrido? ¿qué dice la defensa de la familia de Edwin Arrieta? ¿qué ocurrirá con Daniel Sancho si le suben a pena de muerte?

A todas estas preguntas y muchas otras cuestiones contesta en el portal web de Informativos Telecinco José Ruz, conocido como Triun Arts, autor de 'Daniel Sancho: toda la verdad y nada más que la verdad' (Penguin Random House), un libro que "va al dato", a la investigación, y que aporta "datos del sumario", las pruebas que había en contra del español encarcelado, con las que probaron la premeditación, el contenido recogido por las cámaras de seguridad y la traducción de todas las actas del juicio, de todos los testigos que pasaron por el proceso.

¿Qué puede ocurrir con la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho?

La principal cuestión estos días pasa por lo que ocurrirá con la condena de Daniel Sancho, y hay tres escenarios. Que le bajen la pena, que se la suban o que la mantengan. Para Triun Arts, autor del nuevo libro sobre el caso, pero también youtuber especializado en el true crime, con más de 115.000 suscriptores, el primero es impensable y el segundo muy poco probable: "Para entenderlo. Todo depende del perdón real. Daniel Sancho ahora mismo tiene cadena perpetua. Si la condena se mantiene, pide el perdón real y se lo aceptan, la pena bajaría de cadena perpetua a una condena de 50 años, lo que supondría que, sumando otros beneficios, en ocho o 10 años estaría en España (entonces cumpliría el resto que le quedase de condena en nuestro país, que finalmente sería el restante de los 20 años tipificados en nuestra ley por el delito de asesinato premeditado)".

Respecto a la posibilidad de que se le pudiera rebajar la condena, el autor sevillano es claro: "Es impensable por una razón; en los recursos que se están presentando no se pueden aportar nuevas pruebas. Cada cosa tiene su momento. Un recurso no es un juicio. Ahora, por ejemplo, no puedes presentar después del juicio un testigo al que la defensa o acusación no pueden interrogar. Dicen, 'la novia de Edwin Arrieta', nada. Solamente se podría presentar algo que fuese irrefutable y cambiase el crimen al 100%. En este caso, imaginemos, un vídeo que grabasen de Edwin Arrieta siendo asesinado por otra persona que no fuera Daniel Sancho, pero es imposible. En el recurso se hace una reinterpretación de la sentencia y del juicio y se detalla 'por qué el veredicto que ha dicho el juez no es el correcto'. Eso es el recurso. Decir qué no se ha tenido en cuenta en el juicio. Ni un test psicológico a Daniel Sancho ni pruebas psiquiátricas. No valdría para nada, porque ambas partes ya tuvieron la oportunidad de contestar a las pruebas presentadas".

También existe la opción de que le puedan subir la pena. En este sentido, Triun Arts explica: "Si subimos el escalón de cadena perpetua a pena de muerte, lo primero que hay que saber es que no va a morir. En Tailandia no se ejecuta a ciudadanos extranjeros. De hecho, no ejecutan a un foráneo desde 2018. Lo que ocurriría en este caso sería que, al aumentar la pena, tendría que pedir un perdón real para que le rebajaran a perpetua. Y ya de ahí tendría que bajar de esa perpetua a 50 años".

En Tailandia no se ejecuta a ciudadanos extranjeros

Lo más probable, según el autor, es que la condena no vaya a empeorar: "Yo soy partidario de que, a lo mejor, llegado el momento, le pueden subir la indemnización. No creo que le suban la pena, aunque hay que decir que hay casos en los que ha ocurrido. Un grupo de policías recurrió una sentencia y fueron condenados a muerte". La previsión, en estos momentos, sería que pase los mencionados ocho o 10 años en Tailandia y sea trasladado a España ("hay un convenio entre países y si hay buena conducta, se paga la indemnización a los familiares y se pide el perdón real, es muy raro que no se lo concedan"). Además, Triun Arts cree que Tailandia "se quiere quitar el caso de en medio, porque no están acostumbrados a casos tan mediáticos". "Yo creo que, en el momento en el que lo puedan trasladar, lo harán, porque la justicia tailandesa está 'fatigada' con lo ocurrido", subraya el sevillano.

La mediatización del caso, de hecho, pudo hacer que Daniel Sancho se salvara de la pena de muerte. Triun Arts también es tajante en este punto: "Yo siempre tuve claro que el delito cometido por Daniel Sancho era pena de muerte porque hubo premeditación. Solo que se jugó la baza de 'es un extranjero, hay un eco mediático muy grande, vamos a conmutar y lo dejamos en cadena perpetua'. Porque, si tú le preguntas a cualquier tailandés o persona que viva en Tailandia, te lo dice: crimen con premeditación, pena de muerte. El Código Penal tailandés lo refleja muy bien. Le ha caído perpetua con premeditación. Y hay que saber que, incluso con el delito de homicidio agravado, solo con el hecho de haber insistido en que muriese la víctima al golpear su cabeza repetidamente contra el lavabo, también le habría caído perpetua". Lo corriente hubiera sido la pena capital y "hay precedentes que lo demuestran". Entre otros, el caso de Artur Segarra, quien fue condenado a muerte por asesinar a su compatriota David Bernat en 2016, aunque el preso luego pudo conmutar la condena a cadena perpetua tras admitir el asesinato en una carta enviada al rey de Tailandia.

¿Qué recorrido pueden tener los nuevos recursos contra la condena?

El recurso que prepara la defensa de Daniel Sancho ha sido elaborado por sus abogados españoles, no por letrados tailandeses. Triun Arts considera que es un error, aunque cree que "a lo mejor ningún letrado de Tailandia quiere representarles ahora". "Todos saben que se la jugaron a Kunh Anan, que es un abogado muy prestigioso allí (se trata del letrado que despidió Rodolfo Sancho poco después de la detención de su hijo). El honor se lleva a rajatabla en Tailandia y todos los abogados saben la jugada que le hicieron", cuenta el autor sevillano, que cree que el recurso preparado por Marcos García-Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás "no tendrá recorrido" al no poder aportar nuevas pruebas.

Al recurso que sí ve recorrido, en cambio, es al de la defensa de la familia de Edwin Arrieta. "Ahora mismo, la única indemnización a la que está condenado Daniel Sancho son 106.000 euros, que es el dinero que los jueces tailandeses consideran, o ellos calculan, que Edwin Arrieta habría dado a sus padres mientras estuviera en vida. El juez estimó la edad, unos 70 años, más nueve años de vida más, que es la esperanza de vida media, y dijo un tanto para el padre y otro para la madre, en total 106.000 euros (una cifra que en España sería mucho más alta, ya que Tailandia no tiene en cuenta el resarcimiento moral ni cuantifica el daño). Y ellos creen que no se ajusta a la realidad, por eso han hecho el recurso", explica Triun Arts.

"La familia Arrieta ha pedido subir la indemnización en su recurso porque, además de los cálculos realizados por la justicia tailandesa, creen que también debe tenerse en cuenta que Edwin pagaba a una mujer para que cuidase de su padre y de su madre, que es otra cantidad importante de dinero al año, y que corría a cargo de todos sus gastos médicos. Él era médico y tenía una clínica, todas las pruebas y todo lo que necesitaban se lo pagaba él. Y, ahora, al no estar vivo Edwin, tienen que acarrear con esos gastos los padres por culpa de Daniel Sancho", destaca el escritor.

La familia Arrieta considera que los cálculos de la justicia tailandesa no se ajustan a la realidad

Triun Arts afirma que "la familia Arrieta ha ido a Bangkok y ha visto cuál es el precio de varios tratamientos para hacer un baremo y señalar cuáles son los gastos médicos aproximados que afronta esta familia con las enfermedades que tienen y que afrontarán a lo largo de lo que les queda de vida". Van a "presentar los gastos que creen que deberían ser asumidos por Daniel Sancho al matar a la persona que iba a correr con ellos". Una clave para que se atiendan las peticiones de los Arrieta puede residir en que ellos sí han optado por que el recurso lo elabore su abogado en Tailandia, Metapon Suwancharen, "que sabe lo que está haciendo": "Puede ser que la indemnización suba, porque el enfoque que le han dado al recurso está muy bien hecho. Ellos saben que no se valora la parte moral, pero en su documento hablan de cosas fehacientes. Han hecho una especie de recalificación en el recurso. Han señalado lo que para ellos no se hizo en el juicio y quieren ahora".

Daniel Sancho conocerá la decisión sobre los recursos en la prisión de Surat Thani, a la que fue trasladado desde Koh Samui tras el juicio. El español tendrá que esperar bastante tiempo, ya que, "una vez se presenten los recursos, los jueces tienen hasta dos años para pronuciarse, por lo que se conocería la decisión en 2026 o 2027". Además, en caso de que el español considere que la decisión es desfavorable, tendrá que recurrir al Tribunal Supremo de Tailandia y, entonces, "muy probablemente sea trasladado a la cárcel de 'El Gran Tigre', en Bangkok", un centro penitenciario "con un peligro menor" al lugar en el que se encuentra ahora y que ofrecería mayor comodidad a sus familiares, "al no tener que hacer tantos vuelos" cuando quieran ir a verle.

La contundencia de Triun Arts sobre la premeditación de Daniel Sancho

Para Triun Arts, lo más importante de este caso es saber que "no faltan cosas que contar, sino que hay que contar las cosas como son". La premeditación, asegura, no da pie a polémica o controversia alguna en este crimen. De hecho, el autor desmonta con datos estas supuestas controversias:

La subvención al canal de YouTube: una subvención sin sentido

Por ejemplo, se dijo que Edwin Arrieta daba dinero a Daniel Sancho para apoyar su canal de YouTube, no porque mantuvieran una relación. Pero esto es muy cuestionable: "En el juicio lo que se ha demostrado, porque no hay otras transferencias, es que el cirujano daba al español entre 5.000 y 6.000 euros a título personal. ¿Para qué? La defensa dice que para documentar sus vídeos de YouTube. Pero es que su canal tenía 300 suscriptores".

"Nunca he visto que alguien te de 5.000 euros para un canal con 300 suscriptores. El que mete dinero es para sacar dinero. ¿Qué te puede reinvertir ese canal de YouTube con esos suscriptores? Si para monetizar necesitas 1.000 suscriptores y 4.000 horas vistas. Y luego, ¿qué te puede promocionar un cirujano plástico si tú haces contenido de gastronomía? Se entendería una compañía, pero no un cirujano plástico", agrega Triun Arts.

El alquiler de un bungalow para grabar vídeos: un dato sin "explicación lógica"

Daniel Sancho llegó a Tailandia el 30 de julio de 2023. Aterrizó en Bangkok y, un día después, el 31 por la mañana, viajó a Koh Samui. De ahí, tomó un ferri y se trasladó a Koh Pha Ngan. Una vez en esta isla, fue a alojarse en el Panvivan Resort, en una habitación reservada el 27 de julio por Edwin Arrieta -que reservó entre el 31 de julio y el 3 de agosto-. El cirujano indicó en un correo que su amigo Daniel Sancho se hospedaría en el hotel antes de que él llegara. Tenía pensado pasar con el español la noche del 2 al 3 de agosto, pero Daniel Sancho tomó una decisión clave para el crimen premeditado. Alquiló "un bungalow por internet en Bougain Village, en la otra punta de la isla, un lugar ubicado junto a la playa de Haad Salad, una de las playas más tranquilas y apartadas de la fiesta desenfrenada de los jóvenes". Hablamos de un recinto "en el que los bungalows están a unos cuatro metros de distancia, uno de otro, y donde nadie te ve si no quiere, como bien dijo en el juicio la propietaria, Rika, que no se cruzó con Daniel Sancho mientras este se movía por su hotel.

La defensa de Daniel Sancho señaló que alquiló ese bungalow para grabar vídeos de cocina y para guardar una bolsa con material. Pero Triun Arts afirma que "no hay una explicación lógica" para alquilar ese bungalow, solo se entiende que fue para asesinar al cirujano: "Eligió un bungalow en una zona de gente de 50 años, donde no te cruzas con nadie, y donde la playa se queda vacía... Una zona que, casualmente, le vino de lujo para un descuartizamiento casual, según cuenta. Y es que, sin apenas dinero, alquiló el bungalow para dos o tres días por 100 euros la noche, cuando no iba a usarlo, solo para meter una bolsa con cuchillos, guantes y otros materiales. ¿De verdad no te cabía la bolsa en el Panvivan Resort? Y, si fue para grabar vídeos como dicen ¿por qué alquiló el bungalow varios días antes si no iba a ser utilizado de inmediato? Serían preguntas que me gustaría hacer a sus abogados".

El intento de agresión sexual: nunca hubo indicios

Otro tema que causó controversia fue la supuesta agresión sexual a Daniel Sancho. Triun Arts afirma que la única víctima fue Edwin Arrieta y que nunca hubo indicios de un intento de violación: "Daniel Sancho dio una primera versión en la que dijo que compró los cuchillos "para acabar con la vida de Arrieta" y la sierra para su descuartizamiento. Luego dio un ampliatorio de la primera versión, con más detalles, y después una segunda versión, que sería la tercera, en la que dijo, el 16 de agosto de 2023, que había comprado los cuchillos y el resto del material para sus vídeos de YouTube. Hasta este último punto él mantuvo que el cirujano se negó a cortar la relación entre ellos y que le intentó agredir sexualmente, por lo que le pegó un puñetazo y golpes".

"Sin embargo, una vez llega el juicio, Sancho aseguró que no tenía ni idea de que Edwin Arrieta quisiera mantener una relación romántica con él. Que no había nada sexual entre ellos y que no sabía que mantuviera relaciones con hombres porque el cirujano tenía una novia que se llamaba Viviana. Y mencionó a Viviana porque sabía que era la amiga de Edwin que se preocupó por él al no dar señales y contactó con Daniel Sancho. Trató de cambiar toda la estrategia en el juicio en este sentido. Incluso dijo que quedaron para hablar de negocios y que hablaron en su cuarto. Y claro, lo normal para hablar de negocios es hablar en la cama, no en el salón", ironiza Triun Arts, que insiste en que no hubo ningún indicio de agresión sexual, como consideraron los jueces. El español condenado incluso ha llegado a decir ante las autoridades que la víctima le chantajeó con hacer pública una foto suya con dos mujeres.

Los supuestos mordiscos: no eran mordiscos

La defensa de Daniel Sancho "siguió todas las líneas posibles", según Triun Arts, como "la jaula de cristal, el miedo insuperable y el intento de violación", pero "ninguna es viable". "El forense que revisó el cuerpo de Daniel Sancho, que le llevaron al hospital de Koh Pha Ngan para que le hicieran revisiones, ofreció un informe muy interesante sobre dos supuestos mordiscos en el antebrazo", comenta el autor sevillano.

"Este médico, una vez hizo las pruebas, dijo que no eran mordiscos, sino que eran marcas de las uñas, de apretarle una persona. El médico comparó esas lesiones con las marcas que deja una persona que se está ahogando e intenta luchar por su vida, como hizo Edwin, que se intentó deshacer de Daniel Sancho. Esa es la conclusión. Y lo tuvo muy claro", agrega Triun Arts sobre otro dato polémico.

La causa de la muerte: una experta sí dio su valoración

Triun Arts destaca que la defensa de Daniel Sancho quiso jugar una baza que era absurda, como decir que los forenses les dieron la razón en la causa de la muerte de la víctima: "Dicen la verdad a medias. La cabeza de Edwin Arrieta se recogió en la playa y se llevó al hospital de Koh Pha Ngan. Allí, una médico, que no es forense y estaba de guardia, hizo un examen radiológico y vio que las vértebras estaban separadas. La percepción de ella es que le partieron el cuello. Pero claro, no contaba con la torsión que hicieron para arrancar la cabeza. Porque hay que saber que Daniel Sancho le decapitó empleando la fuerza, no empleó la sierra o los cuchillos. Las vértebras estaban separadas. Por eso, la médica, que no hizo autopsia, dijo que la lesión en la nuca era, probablemente, la causa de la muerte".

"Lo que pasa es que luego la cabeza se llevó a un hospital de Bangkok, donde un médico forense la abrió, cogió el cerebro, miró el cráneo y realizó otras pruebas antes de determinar que no había causa de la muerte. Ese médico oficial no determinó la causa, por eso la defensa dice que les dieron la razón. Pero no es así, porque la médico sí realizó sus observaciones, y no sabía nada del caso, no tenía las declaraciones", añade Triun Arts, que destaca que la víctima sufrió una brutal paliza, recibiendo incluso "patadas en la cabeza" antes del descuartizamiento. "Daniel Sancho se cabreó porque los cuchillos no estaban afilados y se los clavó en la cara. Edwin, antes de morir, tenía el tabique nasal roto, rajas en las cejas y la órbita del ojo derecho colapsada, la cara reventada", precisa el escritor.

El número de puñaladas: siempre hubo las mismas en la camiseta

También se habló mucho del número de agujeros en la camiseta de Edwin Arrieta que se halló en un vertedero. Triun Arts destaca que siempre fueron los mismos, que se creó una polémica donde no la había. "La camiseta de Edwin siempre tuvo cinco puñaladas, tres en la parte trasera y dos en la delantera. Rodolfo Sancho dijo que era casualidad que la camiseta no tuviera puñaladas y luego tuviera cinco, dejando caer que pudo ser la policía. Y para nada tiene razón. Si vas al documento del levantamiento del cadáver del 4 de agosto de 2023, sobre las 10:00 horas, indica seis puñaladas. Y pone seis porque recoge las tres de la parte trasera, las dos de la delantera y una raja que va de arriba a abajo".

"Luego el forense contó cinco puñaladas y la raja la contó por separado. No hay polémica, la han querido crear. Y también pasó con la aparición de un torso que supuestamente ocultó la policía. Nunca fue así. En el levantamiento del cadáver del 6 de agosto de 2023 pone cabeza, mano izquierda, mano derecha, antebrazo y parte de un brazo, además de una funda de cuchillo. Esto mismo recoge la petición de autopsia un día después. Y en la autopsia también. Por tanto, si luego en un documento del 20 de septiembre un policía escribe torso, se sobreentiende que, si en todo lo anterior no aparece, es un error en el sumario. Y también se habló de un pie en el vertedero que no era de él. Eso era mentira. Nunca apareció en el acta. Los documentos están ahí", precisa Triun Arts.

El traductor que supuestamente le intentó extorsionar

El escritor sevillano menciona también uno de los puntos que menos entiende, que es cómo la defensa de Daniel Sancho decía en enero que no pudo tener un trato justo al tener un traductor de inglés a tailandés y luego en el juicio dijeron que tenían una traductora de inglés a tailandés para trabajar: "¿En qué quedamos? Los abogados, para justificarse, dijeron que había practicado más inglés en la cárcel. Venga ya..."

"No se entiende. Y yo le haría otra pregunta muy clara a la defensa de Daniel Sancho, ¿cómo puede ser que durante todo el juicio se tiren preguntando a todo el que se sienta en la silla quién es 'James Bond', el policía tailandés que se habría inventado una falsa deportación a España a cambio de la confesión del asesinato, y luego no le llaman a testificar? ¿Por qué no testificó? Testificaron una veintena de policías, algunos pedidos por ellos. Entonces, sabiendo que Daniel Sancho podía hacer un careo con 'James Bond', que es de la policía turística de Koh Pha Ngan, ¿por qué no le llevaron como testigo? ¿por qué desaprovecharon esa oportunidad? ¿porque a lo mejor lo que sale del careo no les conviene? No tiene sentido que estuvieran intentando echarle la culpa y no le llevaran. Hay cosas que son absurdas. Pero tarde o temprano le escucharemos a él", detalla el youtuber.

¿Se intentó influir en la decisión del juicio?

Triun Arts cree que se quiso despertar polémica en el caso por interés. De hecho, según él, "presuntamente se intentó influir en la decisión de los jueces", aunque finalmente no pudieron. "No se puede ser categórico. Pero lo que sé es que Rodolfo Sancho y Marcos García Montes llegaron el 3 de septiembre de 2023 a Bangkok, donde estuvieron hasta el día 6, fecha en la que fueron a Koh Samui para ver en la cárcel a Daniel Sancho. Entonces, al llegar a prisión, Rodolfo llevaba en la axila unos poderes que entregó al letrado español y a Tassanapannaporn Keartjareanlap, rebautizada como Alice, una mujer que no podía ejercer de abogada, pero que asumió la defensa de Daniel Sancho tras el despido de Kunh Anan", explica el autor sevillano.

"O sea, Rodolfo Sancho conoció a Alice entre el 3 y el 6 de septiembre. Aquí lo importante es, Alice puede ser X, pero ¿quién presenta a Alice? Porque ¿cómo conoces a una persona y depositas tantísima confianza en ella como para poner la vida de tu hijo en sus manos? Porque el día 8 fue cuando presentaron la queja contra Kunh Anan. Y el día 11, Kunh Anan ya queda fuera de la defensa. Por tanto, ¿qué confianza le dio esa persona que te la han presentado para depositar todo en ella?", agrega Triun Arts.

El youtuber apunta que, bajo su criterio, la defensa ha cometido numerosos errores. Porque, cuenta, también se llegó a dar credibilidad a la denuncia de Nilson, un supuesto testigo "al que pagaron" para intentar declarar contra Edwin Arrieta: "Los abogados tuvieron que pedir perdón, porque le hicieron trasferencias a esta persona. Nilson presentó un documento escrito a mano y era toda una pantomima, era todo mentira".

Presuntamente se intentó influir en la decisión de los jueces

Triun Arts afirma que tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo llevan mucho tiempo sin ir a ver a Daniel Sancho. De hecho, no fueron a verle las pasadas fiestas de Navidad: "Rodolfo Sancho estuvo en agosto y no volvió a ir. Y Silvia estuvo una semana y tampoco ha vuelto. Es llamativo, porque tienen a su hijo a miles de kilómetros". El autor hace una mención en este apartado al nuevo libro sobre el caso de Joaquín Campos, centrado más en el post-crimen, en el que se afirma que Rodolfo Sancho pudo acumular una deuda importante por las gestiones que hizo por su cuenta en Tailandia: "Se ha dicho que deben 200.000 euros. Yo no sé por qué no van, pero ir, no han ido", comenta el sevillano.

El escritor considera que Rodolfo Sancho quiso llevar toda la defensa y que "Silvia fue asilada totalmente": "Ha sido como un cero a la izquierda para ellos. Porque Silvia se dejó aconsejar por Kunh Anan, por los abogados de Tailandia, y sabía lo que había. De hecho, hay una frase muy típica de ella que es cuando baja la escalinata del tribunal de Koh Samui tras el juicio. Le preguntan cómo ha ido y ella dice: 'Eso pregúntaselo a su padre'. Ella sabía que no iba a ir bien y que la defensa que preparaba Rodolfo Sancho no iba a buen puerto. Si la hubieran hecho caso, y hubieran seguido con Kunh Anan, quizá hubieran tenido otro resultado. Porque Kunh Anan, por ejemplo, representó a Carlos Alcañiz, un español que mató a una chica y que, con un informe psicológico, le cayeron 15 años de cárcel". Ahora Daniel Sancho espera la sentencia firme con un horizonte más que complicado.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail