Alexia Rivas responde a Adara por sus declaraciones sobre su relación con Aitor Molinero

Ahora ha sido Alexia Rivas la que ha contestado a esas declaraciones de Adara en declaraciones exclusivas para OUTDOOR en su paso por la alfombra roja de los Gen Z Awards , donde nos ha explicado que no había querido responder antes porque "hay guerras" en las que no "pinta nada" y en las que no quiere ser relacionada. Como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, ha asegurado que no es cierto que haya criticado el paso de Adara en realities por lo que ella tuvo con Aitor.

"¿Hubo relación con Aitor?", ha sido la pregunta que le hemos hecho entonces a la colaboradora de 'Vamos a ver', que nos ha respondido: "No me gusta hablar de la gente con la que he estado. Cuando tengo una relación seria sí que puedo, pero tampoco tengo por qué ir contando todo el mundo con el que he tenido algo". Unas declaraciones con las que se pronuncia por primera vez sobre su vínculo con el hijo de Jesús Molinero y Elena Rodríguez y tras las cuales ha reiterado que "no es cierto lo que dice Adara".