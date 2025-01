Es muy habitual que tras una comilona alguien proponga ir a tomar un gin tonic o, si es muy moderno, que abogue por ‘un digestivo’. Como si el gin tonic o cualquier otro licor o chupito lo fuera. Spoiler, no, no lo son. Por mucha sensación de alivio, por muy bien que nos pueda sentar y por mucho que nos guste, la ginebra con tónica no ayuda a la digestión.