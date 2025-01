El caviar es una exquisitez culinaria que asociamos al mundo del lujo, ya que no está al alcance de todos los bolsillos. ¿Cómo olvidar la foto en los Oscar de 2020 de Salma Hayek dando de comer caviar a Penélope Cruz? Este apreciado ingrediente forma parte de aperitivos y platos de alto coste, pero no siempre se consume de la misma manera. Muchas celebridades presumen en sus redes sociales de poder permitirse comer este alimento con frecuencia y enseñan a todos sus seguidores con qué otros productos lo combinan, a veces con llamativas elecciones que no son las más adecuadas. Dime cómo tomas el caviar y te diré qué tipo de famoso eres.